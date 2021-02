Simulador MobZERO: Tem dúvidas em comprar um veículo elétrico?

A aposta no segmento dos elétricos continua forte por parte das fabricantes, mas há ainda consumidores que têm várias dúvidas. Através do projeto MobZERO, a Associação Zero quer demonstrar que os veículos 100% elétricos compensam muito pelas emissões e baixos custos de manutenção.

Conheça melhor este site que disponibiliza toda a informação que necessita.

O site MobZERO.pt disponibiliza um simulador que efetua uma comparação entre um veículo 100% elétrico disponível no mercado nacional e os veículos de combustão interna, a gasolina e a gasóleo, do mesmo segmento e subsegmento mais vendidos, também no mercado nacional (segundo dados oficiais da Associação Automóvel de Portugal, ACAP), no ano ou semestre anterior.

Segundo uma nota no site da Zero, este novo projeto pretende:

Contribuir para a mudança de paradigma da mobilidade em Portugal e para o desenvolvimento de cidades e vilas portuguesas mais saudáveis;

Informar e esclarecer os cidadãos e empresas sobre a mobilidade elétrica; e

Contribuir para o acelerar da descarbonização do setor dos transportes.

Na sua atuação específica, o projeto pretende também: Divulgar formas de mobilidade mais sustentáveis; Divulgar os veículos elétricos existentes no mercado nacional, em termos das suas características e vantagens ambientais e económicas; Possibilitar que os cidadãos e as empresas façam escolhas informadas e tomem decisões baseadas em informação independente; e Desmistificar mitos ainda existentes sobre a tecnologia elétrica. Para alcançar estes objetivos, o projeto disponibiliza ferramentas e promove atividades:

Site MobZERO.pt, oferece com informação sobre modos suaves de mobilidade, transportes coletivos e mobilidade elétrica;

Os resultados do simulador permitem comparar várias componentes financeiras associadas à aquisição e utilização de um veículo automóvel, assim como as emissões de gases poluentes, para o tempo de retenção do mesmo, de acordo com o tipo de cliente, particular ou empresarial.

Os números mostram que, para a grande maioria dos modelos, os veículos 100% elétricos são mais vantajosos, quer em termos de emissões de gases poluentes, quer em relação aos custos totais de aquisição e utilização, que são comparáveis ou mesmo inferiores aos dos veículos a gasolina e gasóleo.

Exemplo do que é possível saber através do simulador…

Para uma berlina 100% elétrica do segmento C (Compacto/Familiar Médio), efetuando carregamentos em ambiente residencial ou empresarial, o simulador MobZERO apresenta um comparativo de emissões totais de CO2 de 1, 13 e 12 toneladas e de emissões de NOx de 2, 3 e 5 quilogramas, para os veículos 100% elétrico, a gasolina e a gasóleo, respetivamente.

No caso de se tratar de um cliente particular, os custos totais de aquisição e utilização ascendem a cerca de 39, 41 e 39 mil euros, para os veículos 100% elétrico, a gasolina e a gasóleo, respetivamente. Para um cliente empresarial, esses custos rondam os 26, 40 e 38 mil euros. De salientar que, de entre os custos totais, a componente dos custos de manutenção ronda os 1200, 3800 e 2700 euros, para os veículos 100% elétrico, a gasolina e a gasóleo, respetivamente. Quanto à componente dos custos de eletricidade ou combustível, esta situa-se nos 3000, 8000 e 5500 euros, para as três tipologias de veículos, respetivamente. Se o carregamento selecionado para o veículo 100% elétrico for carregamento Rápido na rede MOBI.E, então isso acarreta um custo extra de eletricidade que ronda os 1000 euros.

No caso de um SUV 100% elétrico, também do segmento C, o mesmo comparativo de emissões de CO2 situa-se nas 1, 15 e 14 toneladas e de emissões de NOx nos 3, 3, e 5 quilogramas para os veículos 100% elétrico, a gasolina e a gasóleo, respetivamente. Os custos totais para o cliente particular situam-se nos 48, 44 e 43 mil euros e para o empresarial nos 32, 42 e 41 mil euros.

