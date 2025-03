TikTok volta a ser investigado sobre a utilização de dados dos jovens. Reddit também na mira

O TikTok está constantemente sob escrutínio. Em mais uma investigação, a aplicação chinesa, bem como o Reddit e o Imgur, vão ser investigados pelas autoridades do Reino Unido sobre como utilizam os dados pessoais dos utilizadores mais novos.

As três plataformas online vão ser investigadas pelo organismo de proteção de dados do Reino Unido, que procurará perceber como utilizam os dados pessoais dos jovens.

Conforme informou, o Information Commissioner's Office (ICO) pretende investigar como o TikTok utiliza as informações dos utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos para lhes recomendar conteúdos.

Por sua vez, as investigações relacionadas com o Reddit e com o site de partilha de imagens Imgur centrar-se-ão na sua utilização de medidas de controlo de idade, tais como a forma como estimam e verificam a idade dos jovens e de que forma utilizam as suas informações pessoais.

Algoritmo do TikTok suscita preocupações

As investigações surgem na sequência de preocupações crescentes relacionadas com a forma como as redes sociais utilizam os dados gerados pela atividade online dos jovens nos seus algoritmos de recomendação, especificamente a possibilidade de os jovens receberem conteúdos nocivos ou inadequados em resultado desses.

O que me preocupa é saber se são suficientemente robustos para evitar que as crianças sejam expostas a danos, quer devido a práticas viciantes no dispositivo ou na plataforma, quer devido ao conteúdo que veem, quer devido a outras práticas pouco saudáveis.

Partilhou o comissário da informação, John Edwards, revelando que espera "descobrir que haverá muitos usos benignos e positivos dos dados dos jovens nos seus sistemas de recomendação", bem como "elementos projetados para manter as crianças seguras".

Além disso, insistiu que o regulador não procura "implicar com o TikTok", sendo a investigação motivada pela "tendência de crescimento relativamente aos jovens utilizadores, ao domínio do mercado e ao potencial de danos".

Segundo o ICO, as suas investigações irão analisar se houve infrações à proteção de dados e, se forem encontradas provas de potenciais infrações, serão apresentadas às plataformas para que estas contribuam, antes de o regulador chegar a uma conclusão.