Já conhece a arma secreta do Gmail contra o SPAM? Veja como usar!

A Google disponibilizou uma funcionalidade nativa no Gmail que permite cancelar newsletters e e-mails promocionais, sem extensões nem complicações, livrando-nos do SPAM.

Com o tempo, a caixa de entrada do Gmail transforma-se num cemitério de subscrições esquecidas: a loja onde comprou uma vez em 2021, o blog que seguiu durante duas semanas, o serviço que cancelou mas do qual nunca se desvinculou...

A boa notícia é que o Gmail tem uma ferramenta nativa, e pouco conhecida, criada para resolver este problema.

O problema que todos conhecem

O e-mail promocional é um dos maiores responsáveis pela desordem nas caixas de entrada. Seja porque nos inscrevemos voluntariamente e esquecemos ou porque o nosso endereço foi adicionado a listas sem o nosso consentimento, o resultado é uma avalanche de mensagens que se eliminam sem sequer abrir, mas que nunca se para verdadeiramente de receber.

Versões anteriores do Gmail já permitiam cancelar subscrições individualmente, mas o processo era moroso e pouco prático. Desde 2025, a Google tem permitido fazê-lo da forma prática que mostramos a seguir.

Livre-se do SPAM com a gestão de subscrições!

Para gerir as suas subscrições, entre na sua conta do Gmail e clique no Mais, do lado esquerdo. O menu para Gerir subscrições deverá estar abaixo do Lixo.

Dentro da gestão de subscrições, será apresentada uma lista das newsletters subscritas, ordenadas pelos remetentes mais frequentes e pelo número de e-mails enviados nas últimas semanas. Ao clicar diretamente no remetente, serão apresentados os e-mails mais recentes recebidos.

Para cancelar a subscrição, toque no ícone à direita do nome e e-mail. Depois de tocar no ícone de cancelamento de subscrição, o Gmail irá perguntar-lhe se pretende deixar de receber e-mails do remetente.

Assim que tocar em cancelar subscrição, será enviado um e-mail ao remetente a notificá-lo sobre o pedido de cancelamento.