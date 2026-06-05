O YouTube é o novo rei e já ultrapassou a Netflix em 20 países

O YouTube deixou de ser apenas uma plataforma de vídeos para dispositivos móveis. Está agora a consolidar-se como um dos principais destinos de entretenimento televisivo. Chega ao ponto de ultrapassar a Netflix no tempo médio diário de visualização em vinte mercados.

O YouTube é o novo rei do streaming

A Netflix tem sido, desde há muito tempo, a força dominante no entretenimento por streaming. Mas este domínio já não é tão claro, dado que um novo relatório afirma que o YouTube ultrapassará a Netflix em tempo médio diário de visualização em 20 mercados analisados ​​até 2025. É uma mudança que reflete o quanto a plataforma da Google evoluiu, indo além da simples oferta de vídeos curtos ou conteúdos para consumo rápido.

Os dados divulgados são impressionantes à primeira vista. O tempo médio de utilização diária por conta no YouTube subiu de 87,2 minutos em 2024 para 99,1 minutos em 2025 , enquanto o da Netflix desceu de 100,5 para 93,4 minutos no mesmo período. Isto não significa que o YouTube tenha ganho em todos os países individualmente, mas sim que, em média, nestes 20 mercados, já está à frente.

O relatório indica que a quota do YouTube no tempo de visualização em televisores aumentou de 28% para 35% entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025. Já o a utilização em dispositivos móveis caiu de 35% para 31%. Por outras palavras, o YouTube já não é apenas uma aplicação rápida para telemóvel. Está a ser cada vez mais utilizado como plataforma de entretenimento principal na TV.

Ultrapassou a Netflix em 20 países

Há outro detalhe interessante no relatório. O canal oficial da Netflix no YouTube teve o maior alcance global em 2025, com 78,2 milhões de contas únicas. Isto resume perfeitamente a relação atual entre as duas plataformas. A Netflix compete com o YouTube pela atenção dos utilizadores, mas, ao mesmo tempo, precisa do YouTube como montra para trailers, vídeos, entrevistas e promoções.

O estudo indica ainda que a Geração Z continua a ser o grupo mais ativo no YouTube , com uma média de 111 minutos por dia, mas o crescimento mais expressivo foi observado entre os homens dos 55 aos 64 anos , sugerindo que o fenómeno já não se limita aos jovens. Por país, a Coreia do Sul liderou no uso diário, enquanto a França foi o mercado de crescimento mais rápido.

O que está a acontecer é que o YouTube deixou de ser visto apenas como uma rede social de vídeos e passou a ser considerado um dos principais destinos de entretenimento. Isto obriga a Netflix a manter-se atenta a uma plataforma que também começa a invadir um território que antes parecia ser seu, tal como vimos quando o YouTube começou a copiar algumas das restrições familiares da Netflix nas suas subscrições.