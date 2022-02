A Rússia invadiu a Ucrânia na passada quinta-feira, o que criou de imediato uma onda de solidariedade pelo país ucraniano em todo o mundo, para além de ter fortalecido os sentimentos negativos contra o presidente Vladimir Putin.

Para além da guerra física está também a acontecer uma guerra digital contra a Rússia, através de diversos ataques informáticos. E as mais recentes informações indicam que o Sberbank, que é o maior banco da Rússia e também da Europa de Leste, acaba de ficar offline!

Enquanto se espera pelo resultado das conversações entre a Ucrânia e a Rússia, com esperança de algum entendimento que leve de imediato ao cessar-fogo no país de Zelensky, a guerra continua, dentro e fora de portas. E todos foram chamados para ajudar, através da criação da IT ARMY of Ukraine, um grupo aberto onde todos podem participar neste verdadeiro exército digital. O objetivo é o ataque informático a diversos serviços russos importantes, de forma a deixá-los completamente inativos.

Sberbank offline!

Nesse sentido, através do grupo IT ARMY, a Ucrânia informou que o site do banco Sberbank está offline. O Sberbank é o maior banco da Rússia e também do Leste Europeu, sendo que o Banco Central da Rússia é o seu maior acionista do banco, com 60% das ações da empresa.

Ao tentarmos aceder ao site, encontramos então a imagem que vemos acima, após um longo período em que o mesmo tenta abrir, mas sem sucesso. O grupo IT ARMY partilhou também várias outras informações sobre este ataque que deixou o serviço online do banco completamente desligado.

A situação do banco fica assim ainda mais grave, uma vez que ainda ontem a comunicação social avançou que a filial do Sberbank na Rússia estava em risco de falência.

Esta é então mais uma significativa consequência da resposta da comunidade que apoia a Ucrânia contra a Rússia, sendo que estaremos atentos a mais desenvolvimentos. Pode também estar a par de todos os desenvolvimentos dos ataques informáticos no canal de Telegram do IT ARMY of Ukraine: