IT ARMY: Ucrânia procura talentos para o seu exército digital

A Rússia invadiu a Ucrânia na passada quinta-feira, o que deixou o Mundo inteiro invadido por sentimentos de tristeza, mas também em estado de alerta. E apesar de a investida russa parecer ter acalmado, o governo ucraniano não baixa os braços, e a atitude do seu presidente, Volodymyr Zelensky, tem sido admirada e aplaudida por grande parte da população mundial.

E como uma boa defesa é o melhor ataque, agora a Ucrânia criou o grupo designado IT ARMY of Ukraine e procura talentos para fazerem parte deste seu exército digital.

Os quatro cantos do Mundo estão solidários com a Ucrânia depois das invasões feitas pela Rússia. No entanto a resposta não se fez tardar e o país atacado tem lidado com todos os seus músculos contra os ataques militares a mando de Vladimir Putin.

E embora os países europeus, assim como os de outros continentes, tenham optado por não interferir neste confronto, a verdade é que muito se pode fazer para mostrar o nosso apoio e solidariedade para com o país ucraniano.

IT ARMY: Ucrânia criou o seu exército digital

Mas a ajuda pode ainda ir mais longe e agora a Ucrânia criou o seu exército digital, designado IT ARMY of Ukraine. A informação foi partilhada por Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) vice-primeiro ministro ucraniano, através da sua conta oficial do Twitter:

De acordo com Fedorov, a Ucrânia está então a solicitar talentos digitais que podem então clicar no link deixado no tweet, o qual direciona para um grupo específico do Telegram. Aí, vão sendo partilhadas várias informações, e algumas tarefas que os militares digitais podem efetuar, nomeadamente ataques DDoS a algumas páginas de serviços russos.

Nas imagens abaixo deixamos algumas capturas de ecrã do grupo IT ARMY of Ukraine:

No momento em que escrevo este artigo, o grupo conta já com 80.227 membros e não para de aumentar. Este exército digital surge depois que também o grupo Anonymous declarou guerras cibernética à Rússia, tendo mesmo atacado vários sites e deixado diversos serviços de Kremlin offline.