MotoGP 22 mais perto da realidade

Nova época de MotoGP (que se espera mais normal que as duas anteriores) e novo jogo oficial da competição a caminho, como MotoGP 22.

Recentemente foi revelado um conjunto de novidades que a edição de 2022 traz consigo. Venham conhecê-las.

Encontra-se prestes a chegar a edição deste ano de MotoGP: MotoGP 22. Trata-se de uma série bastante importante no que respeita a jogos de desporto motorizado e que tem trazido ao longo das suas várias edições, as mais excitantes emoções do motociclismo às consolas e PCs.

MotoGP 22, que chega a 21 de abril de 2022 para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, traz consigo várias melhorias e inovações que foram recentemente apresentadas pela Milestone e a Dorna Sports S.L..

O que aí vem com MotoGP 22

Sendo um jogo que apresenta uma regularidade anual, acompanhando as épocas da vida real da modalidade, é mais ou menos crucial que continue a evoluir ao longo dos vários lançamentos da série.

De forma a evitar a estagnação e com o objetivo de apresentar aos jogadores sensações e emoções novas, a Milestone apresentou várias medidas e novidades para MotoGP 22.

O modo (NINE) Season 2009 é novo e foi apresentado como sendo uma forma de permitir aos jogadores o reviver de uma das temporadas mais incríveis da história do MotoGP. Neste modo, os jogadores vão poder desfrutar de um filme narrado por Mark Neale, realizador dos melhores documentários de MotoGP, com mais de 50 minutos de filmagens originais da Temporada de 2009.

No entanto, os jogadores não se vão ficar por aqui e apenas testemunhar um documentário sobre essa época mas, também poderão parte dela (pelo menos virtualmente).

Assim sendo, vão poder participar no desfecho dessa temporada e, com a apresentação de vários desafios dedicados, vão poder voltar a viver todos esses momentos altos e icónicos dessa época.

Este ano, o MotoGP22 também acrescentou novas funcionalidades dedicadas aos recém-chegados, que não estão familiarizados com a série, e àqueles que simplesmente querem melhorar o seu estilo e dominar as mecânicas de gameplay.

Com o Tutorial Revisto e o novo MotoGP Academy a Milestone tenta apresentar um MotoGP 22 acessível e que todos possam desfrutar ao mais alto nível, sendo mais experientes ou novatos nestas andanças.

O Tutorial Revisto (Revised Tutorial, em inglês) corresponderá a uma série de sessões curtas de gameplay com regras personalizadas, para ajudar os novos jogadores a entender os fundamentos do jogo e a sentirem-se confiantes na mota. Algo semelhante ao que se faz já noutros jogos de desporto motorizado.

Por outro lado, MotoGP 22 vai apresentar uma nova Academia de MotoGP que vai ensinar a melhorar e aperfeiçoar o estilo de condução de cada um, de forma a poder melhorar a nossa compreensão das motos, das pistas e tudo o resto. Isto tudo através de desafios específicos focados na eletrônica, consumo de pneus, temperatura dos travões e diferenças fundamentais entre as três categorias principais.

Adicionalmente, o Sistema de Dificuldade Adaptativa vai ajudar os jogadores através de mensagens pop-up no jogo, sugerindo como adaptar e modificar o nível de dificuldade com base nas suas habilidades. Por exemplo, o jogo poderia recomendar a redução da dificuldade se os jogadores não completarem desafios específicos ou permitirem algumas ajudas em caso de quedas a mais, ou mesmo sugerir jogar o tutorial dedicado ao consumo de pneus no caso de terminarem uma corrida com pneus em más condições.

Estas dicas aparecerão no final da corrida e os jogadores são livres de seguir estas sugestões ou não.

Muitos outros aspectos foram ainda melhorados em MotoGP 22, incluindo a possibilidade dos jogadores poderem gerir manualmente o mecanismo de bloqueio do RHD e controlar a compressão das suspensões da mota, ou uma melhor capacidade de personalização do sistema de suspensão das motos.

Por outro lado, as temperaturas dos pneus e travões são agora afetadas, tanto para os jogadores como para a IA, pelo desenrolar da corrida e pela forma como o jogador conduz sendo que a deformação dos pneus será ainda mais realista e mais próxima da realidade.

Entre as novidades, nota de relevo para o facto da Milestone ter melhorado todas as pistas em MotoGP 22, sendo que todas as superfícies foram melhoradas para uma melhor reprodução da realidade.

O MotoGP22 inclui também toda a temporada de 2022 com todo o conteúdo oficial, incluindo mais de 120 pilotos oficiais e mais de 20 circuitos oficiais. Além disso, mais de 70 Riders Históricos e motas estão disponíveis para trazer de volta todas as emoções das lendas do MotoGP.

A Carreira está de volta, permitindo que os jogadores criem a sua própria equipa ou se juntem a uma verdadeira e façam a gestão de todos os aspetos da estratégia, desde o Desenvolvimento de Motos até à equipa dedicada que apoiará o condutor.

Os jogadores também podem personalizar a temporada em si, escolhendo qual o Grande Prémio que querem jogar a partir de um conjunto diferente de calendários.

MotoGP 22 será lançado a 21 de abril de 2022 para a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.