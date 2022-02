48% diz que Portugal deveria aceitar e regular oficialmente as criptomoedas

As criptomoedas são cada vez mais usadas por um público bastante diversificado. No entanto muitos países já viraram costas a este formato financeiro, bloqueando e banindo o uso e a mineração das mesmas. Mas há também outras regiões que as aceitam e que já estão a avançar com o seu processo de regulamentação.

Neste sentido na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores consideram que Portugal deveria aceitar e regular oficialmente as criptomoedas. Vamos então conhecer os resultados.

Considera que Portugal deveria aceitar e regular oficialmente as criptomoedas?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.613 respostas obtidas.

Os resultados mostram que há um significativo equilíbrio na opinião dos nossos leitores. Em concreto, a maioria, com 52% dos votos, considera que Portugal NÃO deveria aceitar e regular oficialmente as criptomoedas (843 votos). Por sua vez, 48% dos participantes, uma diferença mínima, respondeu afirmativamente à nossa questão (770 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários ao artigo desta questão, as opiniões também refletem os resultados aqui revelados. Muitos são a favor desta possibilidade, enquanto que outros a recusam veemente. No entanto há também quem encontre um meio termo, defendendo que Portugal poderia regularizar as moedas digitais, mas mantendo o dinheiro físico.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que Portugal deveria aceitar e regular oficialmente as criptomoedas.

