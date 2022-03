Rússia: Um dos maiores backbones da internet desliga ligações

A Rússia continua em guerra com a Ucrânia e com o mundo e agora com problemas na "internet". O país de Putin tem sofrido várias sanções, mas tal não tem chegado para que haja um cessar-fogo. Há também muitas empresas a sair da Rússia e serviços a sarem desligados.

Recentemente, a Cogent, um dos maiores backbones da internet desligou as ligações para a Rússia.

Com o desligar das rotas, a Internet deverá ficar mais lenta

A Cogent Communications, um ISP de backbone de internet que faz o encaminhamento de dados através de ligações intercontinentais, cortou o serviço para clientes russos pela invasão da Ucrânia.

A empresa sediada nos EUA é uma das maiores ISP de backbone de internet do mundo e tem clientes em 50 países, incluindo várias grandes empresas russas.

Sendo uma medida contra a Rússia é bem vista por muitos, mas há também quem a critique pelo facto de tal isolar clientes Russos e desta forma não se obterem informações pela via digital.

O CEO da Cogent, Dave Schaeffer, disse ao The Post que a medida da Cogent não tem a intenção de “ferir ninguém”, e a empresa não quer impedir que os civis russos acedam à internet. O objetivo da Cogent é impedir que o governo russo use os serviços da empresa para ataques cibernéticos e propaganda na internet, informa o The Post.

O governo russo tem vindo a dificultar o acesso dos russos a fontes de notícias e plataformas sociais. Na sexta-feira, aprovou uma nova lei que proíbe “fake news” e bloqueou completamente o acesso ao Facebook. O país também restringiu o acesso ao Twitter e ameaçou bloquear a Wikipedia por “mensagens falsas” sobre a guerra na Ucrânia.

De relembrar que o Presidente russo, Vladimir Putin, justificou esta “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário. Esta tem sido uma guerra híbrida, por terra e através da internet (com os muitos ciberataques).