Rocks-e: O Opel que custa menos de 50 euros por mês

O Opel Rocks-e SUM (Mobilidade Urbana Sustentável), é o primeiro quadriciclo totalmente elétrico do fabricante alemão. Esta é uma aposta para ombrear com veículos de um segmento mais low cost, onde encontramos, por exemplo, o Citroën AMI.

Este veículo, disponível para encomenda na Alemanha, tem um preço de apenas 7.990 euros.

Rocks-e: Elétrico que pode ser conduzido a partir dos 15 anos

Inicialmente, o pequeno elétrico só estava disponível para compra a partir de 7.990 euros. Agora, a empresa de Rüsselsheim está a lançar uma oferta de financiamento muito agressiva na Alemanha.

O objetivo é atrair sobretudo os jovens, já que o carro elétrico urbano pode ser conduzido na Alemanha a partir dos 15 anos.

A Opel anunciou que o Rocks-e pode agora ser financiado por menos de 50 euros por mês. A mensalidade está ao nível do valor do passe mensal dos transportes públicos locais.

Em breve, o carro elétrico urbano de 2,41 metros poderá ser financiado na Opel a partir de 49,06 euros por mês, mais um pagamento inicial de 2.950 euros.

Em contrapartida, o Rocks-e oferece um alcance de 75 km de acordo com o padrão WLTP, que pode ser percorrido a uma velocidade até 45 km/h.

O motor elétrico tem potência de 1,5 kW e um binário nominal de 1,5 kW. O motor elétrico tem uma potência nominal contínua de 6 kW/8 cv e uma potência máxima de 9 kW/12 cv, por exemplo, para aceleração.

A bateria de 5,5 kWh pode ser carregada em cerca de quatro horas através de uma tomada doméstica.

Um dos pontos atrativos neste pequeno elétrico é o seu teto panorâmico de vidro, predefinido em todos os Rocks-e.

Por pouco menos de 11 euros a mais por mês, as duas variantes Klub e TeKno fornecem uma cor adicional: o acabamento do spoiler do para-choques dianteiro e traseiro é cinza cósmico no Rocks-e Klub e amarelo elétrico no Rocks-e TeKno.

Este padrão de cores é repetido no interior, com redes de armazenamento e ganchos para bolsas de cores correspondentes nas portas.

Depois há uns apontamentos diferentes no TeKno de cor amarelo elétrico no centro e nas consolas de instrumentos.

O financiamento anunciado pela Opel pode ser ajustado: dependendo do perfil de condução, os clientes Rocks-e podem escolher entre 5.000, 10.000 ou 15.000 quilómetros por ano. Períodos de contrato de 24, 36 ou 48 meses também são possíveis.

Será que esta oferta também vai chegar a Portugal?