Ronaldo diz que vai desistir do futebol, porque Musk vai comprar o Manchester United. Será?

O TikTok é uma excelente plataforma para a propagação de conteúdos, sejam eles verdadeiros ou falsos, prejudiciais ou inócuos. Ora, desta vez, o vídeo em questão é protagonizado por Cristiano Ronaldo, que informa que vai desistir do futebol.

A razão? A suposta compra do Manchester United por Elon Musk.

Por aqui, já vimos que os deepfakes podem ser altamente verosímeis, levando os mais desatentos a acreditar nos conteúdos manipulados. Isto, em conjunto com a facilidade com que as redes sociais difundem (des)informação, poderá não dar o melhor resultado.

Recentemente, no TikTok, circulou um vídeo de Cristiano Ronaldo a afirmar que iria deixar o futebol, devido à suposta aquisição do Manchester United por Elon Musk. Além deste conteúdo, circulou um outro que mostra o CEO da Tesla a dizer que vai comprar o clube por adorar o jogador português.

Eu vou deixar o futebol, porque Elon Musk vai comprar o meu clube. Eu não quero trabalhar com ele.

Ouve-se Cristiano Ronaldo a dizer, no vídeo.

O Newschecker pegou no assunto e já esclareceu o imbróglio. Tudo começou em agosto, depois de Elon Musk ter dito, no Twitter, que ia comprar o Manchester United. Apesar de ter esclarecido, no seguimento de tweets, que não pretendia adquirir nenhum clube desportivo, a ideia ficou na Internet.

Conforme comprovou o site de verificação de factos, os vídeos que circularam no TikTok não passam de deepfakes. Primeiro, não existem registos ou conteúdos noticiosos relativos à intenção de compra de Elon Musk. Depois, o conteúdo que tem sido visto nas redes sociais foi manipulado a partir da entrevista que o CEO deu para o Lex Fridman Podcast. Durante a conversa, Cristiano Ronaldo não é mencionado em nenhum momento.

Por sua vez, o vídeo do jogador português foi manipulado a partir de uma entrevista dada ao Sky Sports, em janeiro de 2022.

