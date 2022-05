Deepfake de Elon Musk usado para roubar criptomoeda

A tecnologia nem sempre é usada para bons fins e o caso de hoje é prova disso. Um grupo de vigaristas usou uma falsificação de Elon Musk para convencer pessoas a enviar criptomoedas.

Além de personalidades como Elon Musk, os vigaristas estão ainda a recorrer à imagem de jornalistas e projetos NFT.

Pela Internet, circulou um vídeo de Elon Musk a promover um esquema chamado BitVex. No vídeo, o CEO da Tesla fala numa entrevista que deu, em abril, com Chris Anderson, o chefe da TED. Apesar de a imagem ser real, a voz e aquilo que é dito são gerados por inteligência artificial.

Aparentemente, era um deepfake cujo objetivo passava por extorquir aqueles que acreditassem. O vídeo mostra um Musk a afirmar que o BitVex é um projeto da sua autoria, que surgiu com o objetivo de assegurar que a Bitcoin é amplamente adotada. Além disso, também promete um retorno de 30% todos os dias, durante três meses, em qualquer moeda criptográfica depositada. No seguimento, Anderson acrescenta que eles próprios já experimentaram o serviço.

O vídeo circulou no Twitter durante alguns dias, até Elon Musk negar a sua veracidade.

Embora os acessos ao BitVex estejam bloqueados, uma versão em caché do site dá o nome de Elon Musk como chefe executivo do projeto. Além disso, o CEO da Tesla conta com o apoio de Changpeng Zhao, CEO do Binance, e Cathie Wood, CEO da Ark Invest.

Conhecer estas situações poderá ser vantajoso, na medida em que desperta a atenção para esquemas que podem surgir ao longo da nossa caminhada online.

