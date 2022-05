Cientistas intrigados com a descoberta de novas ondas magnéticas da Terra

O campo magnético da Terra é muito importante para a própria vida do planeta. Os cientistas estudam e monitorizam esta defesa natural para perceber as suas alterações. Foi nessa contínua vigilância que perceberam que a nossa magnetosfera está de novo a atuar. O campo magnético astuto da Terra mantém os cientistas atentos.

Há um novo tipo de ondas magnéticas que está a deixar os cientistas intrigados. Os movimentos ondulam no núcleo externo da Terra.

Ondas magnéticas estranhas ondulam pela magnetosfera da Terra

Uma equipa de cientistas na Bélgica e em França descobriu um novo tipo de onda magnética - chamada onda Magneto-Coriolis - que percorre a superfície do núcleo exterior da Terra de sete em sete anos. Os investigadores analisaram anos de dados de satélite (equipamentos de varrimento de campo magnético) para construir um modelo das ondas bizarras.

O campo magnético da Terra, também conhecido como a "magnetosfera", é vital para sustentar a vida no nosso planeta. Esta vasta bolha de partículas carregadas envolve o nosso planeta como a cauda de um cometa, protegendo-nos quer da radiação solar, quer da radiação cósmica.

Na sua essência, este escudo transformou a Terra num íman dipolo gigante, ajudando a orientar os sistemas de navegação que orientam tudo, desde os nossos smartphones até aos satélites.

A magnetosfera da Terra é gerada no núcleo exterior do nosso planeta, um mar agitado de ferro fundido a cerca de 2.900 quilómetros abaixo da superfície. Partículas carregadas eletricamente no núcleo exterior formam células convectivas, que produzem uma corrente elétrica que forma o que os cientistas chamam um "dínamo". Este processo é o que forma o campo magnético da Terra, ou magnetosfera.

O campo magnético do planeta é estranho, vital, mas estranho

O nosso campo magnético é um campo particularmente estranho. Ele gira periodicamente, quando envia o polo norte magnético para o hemisfério sul e vice-versa, (poderemos estar de novo prestes a ter um novo fenómeno destes: A última inversão polar ocorreu há 780.000 anos).

Tecnicamente, estamos atrasados para uma troca de polos, mas os especialistas concordam que provavelmente seríamos capazes de nos ajustar). Nos últimos anos - em termos geológicos, isto é - os cientistas têm notado outros comportamentos bizarros.

O polo norte magnético, por exemplo, está a deslizar para leste à grande velocidade. E numa região entre a África e a América do Sul, o campo está mesmo a enfraquecer. Embora a compreensão destas idiossincrasias se tenha tornado uma prioridade para muitos cientistas terrestres, ainda há muita coisa que não sabemos.

Para melhor compreender exatamente o que raio se passa com a nossa magnetosfera (que é de extrema importância), os cientistas têm enviado satélites para a órbita da Terra para a estudar. A Agência Espacial Europeia (ESA) lançou a missão Swarm em 2013, e o trio de satélites que a compõem tem vindo a fazer importantes descobertas sobre o campo magnético da Terra e o funcionamento interno do nosso planeta desde então.

Contudo, o Swarm não é a primeira série de satélites a assumir a tarefa. Tanto a missão alemã Challenging Minisatellite Payload (CHAMP) como a missão dinamarquesa Ørsted, lançada em 2000 e 1999, respetivamente, trabalharam durante cerca de 25 anos para estudar o campo magnético da Terra.

Esta última equipa de investigação analisou e depois utilizou anos de dados recolhidos por estes satélites - bem como dados de detetores de campos magnéticos ligados à Terra - para criar um modelo informático que identificasse o novo tipo de onda magnética.

Ondas magnéticas: muitas perguntas que não temos ainda respostas

Os dados recolhidos permitiram descobrir que a cada sete anos, estas ondas varrem para oeste (a um ritmo de caracol de 1.500 quilómetros por ano) através da camada mais alta do núcleo exterior, onde essa fronteira se encontra com o manto. As ondas são mais fortes - ou melhor, o seu impacto para o campo magnético é o maior - para o interior da região equatorial do núcleo exterior.

Os investigadores relatam uma série de fatores que podem influenciar o comportamento e características destas ondas e outros semelhantes, incluindo alterações na fluidez e flutuabilidade do material no núcleo da Terra, a rotação do planeta ao longo do seu eixo, e mesmo interações com o material magnético em redor da Terra.

Também acreditam que poderia haver ainda mais tipos de ondas magnéticas por descobrir. Publicaram os seus resultados no início deste ano nas Atas da Academia Nacional das Ciências.

Durante anos, os cientistas suspeitaram que estas ondas poderiam existir, mas não tinham a certeza de quando apareceram ou por quanto tempo poderiam durar. Esta é a primeira vez que são observadas. Embora a superfície da Terra esteja coberta por uma vasta gama de instrumentos de deteção de campos magnéticos, foi necessária a visão dos satélites da Terra e das suas camadas interiores para ajudar os investigadores a resolver o caso.

Quanto mais aprendermos sobre o campo magnético da Terra, melhor podemos prever e compreender o seu comportamento e processos.

Esta investigação actual vai certamente melhorar o modelo científico do campo magnético dentro do núcleo exterior da Terra. Pode também dar-nos novos conhecimentos sobre a condutividade eléctrica da parte mais baixa do manto e também da história térmica da Terra.

Disse Ilias Daras, geodésico e cientista da Terra sólida que trabalha na missão Swarm, numa declaração à imprensa da ESA no início desta semana.

Estudos como estes poderiam também ensinar-nos sobre outros mundos no nosso sistema solar e para além daquele que tem um campo magnético. Mercúrio, Júpiter, Saturno, Úrano, e Neptuno têm todos campos magnéticos. (Júpiter é o maior e mais poderoso; Mercúrio é o mais fraco.) Curiosamente, a lua de Júpiter, Ganímedes, também tem uma magnetosfera - a única lua no nosso sistema solar a possuir uma que foi descoberta em 1996 quando a nave espacial Galileu avistou auroras.

É útil aprender mais sobre esta curiosa característica do nosso planeta, mas é provavelmente igualmente útil aceitar que não há nada que possamos fazer sobre as suas mudanças.