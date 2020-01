Reino Unido contraria EUA e autoriza Huawei a operar 5G

A rede 5G está cada vez mais perto de ser uma realidade implementada em vários locais. O Reino Unido decidiu nesta terça-feira que irá permitir que a Huawei participe no desenvolvimento do 5G em território britânico.

Esta decisão contraria as orientações dos Estados Unidos da América que visavam impedir totalmente que a marca chinesa operasse 5G no país europeu.

O dia de ontem trouxe boas notícias à Huawei. O Reino Unido decidiu autorizar que a marca chinesa operasse a rede 5G em território britânico.

A decisão irá permitir que a Huawei faça, assim, parte do desenvolvimento da tecnologia 5G no país, apesar de ter algumas limitações.

No Twitter da marca, pode ler-se o comunicado de Victor Zhang, Vice-Presidente da Huawei.

O vice-presidente da marca chinesa disse que a empresa está aliviada com esta decisão do Reino Unido. Adiantou ainda que esta permissão abre portas a uma tecnologia mais avançada, segura e eficiente no futuro.

Huawei pode operar 5G no Reino Unido, mas com restrições

Contudo, esta autorização é limitada e a tecnológica chinesa terá algumas restrições.

A Huawei está proibida de operar em redes de telecomunicação cujos dados sejam classificados como “sensíveis” como, por exemplo, adjacente a estações da inteligência britânica.

Para além disso, o governo também decidiu que a Huawei não poderá deter mais do que 35% dos equipamentos instalados.

Decisão vai contra orientações dos EUA de barrar a atividade da marca chinesa

Apesar da forte parceria que existe entre o Reino Unido e os EUA, a decisão do país britânico vai no sentido contrário das orientações dadas pela América.

O Governo de Donald Trump tinha pressionado o Reino Unido para que este restringisse totalmente a tecnologia da marca chinesa, isto porque acusavam a Huawei de usar os seus equipamentos como instrumento de espionagem do governo chinês.

Os representantes do governo americano dizem-se desapontados com a decisão britânica, exemplo disso foi a reação do senador do Partido Democrata Chris Murphy, no seu Twitter:

Também Tom Cotton, senador republicado fez questão de deixar na rede social o alerta de que os ganhos a curto prazo não anulam as consequências a longo prazo:

Por sua vez, e como adianta o The New York Times, os oficiais britânicos acreditam que, apesar de existir risco de espionagem, as limitações impostas devem contornar o problema.

