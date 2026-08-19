Portugal: esta é uma das formas mais simples de acompanhar os incêndios

Quando a época de incêndios chega, ter informação atualizada pode fazer toda a diferença. O fogos.pt reúne num único mapa ocorrências, meios mobilizados, informação meteorológica e outros dados relevantes, permitindo acompanhar a situação em Portugal praticamente em tempo real.

O website Fogos.pt tornou-se uma das plataformas mais conhecidas em Portugal para acompanhar incêndios rurais. O serviço agrega informação proveniente de várias fontes, incluindo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a NASA e outras plataformas de observação.

A partir do mapa interativo é possível consultar as ocorrências ativas, perceber o estado de cada incêndio e verificar os meios envolvidos no combate.

A localização apresentada é aproximada, pelo que a informação deve ser encarada como uma ferramenta de acompanhamento e não como uma fonte de orientação operacional.

Mais do que um mapa de incêndios

Apesar de o mapa ser a funcionalidade mais evidente, o Fogos.pt disponibiliza mais informação. Cada ocorrência pode apresentar dados sobre operacionais, veículos e meios aéreos, além do estado do incêndio, condições meteorológicas e risco de incêndio.

A plataforma disponibiliza ainda dados provenientes de satélite, incluindo pontos de calor e, em determinadas ocorrências, informação sobre o perímetro do fogo e uma simulação da sua possível evolução.

Outra das funcionalidades interessantes é o sistema de notificações. É possível selecionar distritos ou concelhos e receber alertas quando surgem novas ocorrências ou avisos relevantes.

Apesar de útil, importa recordar que a plataforma não substitui os canais oficiais de emergência e proteção civil. Os próprios responsáveis pelo serviço destacam que os dados têm limitações e que determinados produtos, como as simulações de propagação, devem ser interpretados como informação de apoio.