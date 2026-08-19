Top 40 dos países que mais energia consomem por pessoa, e o primeiro lugar é europeu!

Um novo ranking mostra que não são as maiores economias que consomem mais energia per capita, mas sim pequenos países grandes exportadores de petróleo e gás ou com indústrias pesadas.

Quando se pensa em consumo de energia, associa-se o topo da lista a gigantes como os Estados Unidos ou a China. No entanto, curiosamente, os números contam outra história.

No topo do ranking, compilado pela Visual Capitalist com dados do Statistical Review of World Energy 2026, está a Islândia, com 745 gigajoule (GJ) por pessoa, seguida do Qatar e de Singapura, três países com populações reduzidas, mas com setores industriais extremamente intensivos em energia.

💡 Para referência, 1 GJ é uma unidade de energia equivalente a 277,78 quilowatt-hora (kWh).

No caso da Islândia, em que 745 GJ equivalem a 207 megawatt-hora (MWh) por pessoa, a explicação está na eletricidade praticamente toda gerada a partir de hidroelétricas e energia geotérmica, associada a indústrias como a fundição de alumínio, que consomem enormes quantidades de energia.

Já o Qatar deve o seu lugar à liquefação e exportação de gás natural em larga escala, enquanto Singapura opera algumas das maiores refinarias e complexos petroquímicos do mundo.

Do top 8, seis países são grandes produtores de petróleo e gás com populações pequenas, como o Kuwait, Trindade e Tobago, Arábia Saudita, e Omã.

Há também um padrão geográfico curioso: nenhum país africano ou sul-americano entra no top 40, que é composto exclusivamente por nações da Europa, Ásia, América do Norte e Oceânia.

Onde ficam as grandes economias mundiais

O primeiro "peso pesado" a aparecer na lista é o Canadá, na 9.ª posição, impulsionado pelo clima frio, grandes distâncias de transporte e indústrias de recursos naturais intensivas em energia. Logo a seguir surgem os Estados Unidos, em 10.º lugar.

Ainda assim, importa notar que o consumo energético per capita nos Estados Unidos tem vindo a cair: os norte-americanos usam hoje menos energia por pessoa do que há 50 anos.

Mesmo assim, o valor norte-americano é cerca de 10 vezes superior aos 27 GJ da Índia, que fica de fora do top 40 apesar de ser o país mais populoso do mundo.

Por sua vez, a China apresenta um perfil diferente. Com 115 GJ por pessoa, o maior consumidor mundial de carvão fica acima de países como Espanha, e ultrapassa também economias desenvolvidas como o Reino Unido, Itália e Suíça, todos fora do top 40, que fecha com a Bulgária.

Consumo económico, não consumo pessoal

Este indicador não mede o consumo energético individual ou doméstico, mas toda a energia que entra numa economia, incluindo combustível para a indústria, produção de eletricidade e transportes, antes de contabilizadas as perdas de conversão.

Por isso, uma vez que grande parte da energia que consomem é usada para produzir bens e combustíveis que depois são exportados e consumidos noutros países, países como Singapura e o Qatar aparecem no topo.

Ou seja, o ranking reflete a estrutura económica de cada país, e não necessariamente o estilo de vida dos seus habitantes.

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