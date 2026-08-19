Quanto custa um domínio .PT? Hoje apenas 1€

Se tem uma ideia para um negócio, é freelancer ou está a preparar um novo projeto, hoje pode garantir o seu domínio .PT por apenas 1€ no primeiro ano. A promoção da PTisp está disponível apenas hoje, aproveite!

Precisa de um domínio? Pense já no nome

Imagine que está a preparar um novo negócio. Já tem uma ideia, talvez até já tenha escolhido o nome e criado o logótipo. Falta colocar o projeto online. Antes de pensar no site, nas campanhas ou nas redes sociais, há uma coisa que convém garantir: o domínio.

E porquê? O domínio é o endereço do seu site e o que vai aparecer nos cartões de visita, nas redes sociais, na publicidade, nas assinaturas de email e nas pesquisas dos seus futuros clientes.

E existe uma regra simples: se o nome que quer está disponível, não é garantido que continue disponível amanhã. Hoje, com a promoção da PTisp, pode registá-lo por apenas 1€.

Um domínio é mais do que um endereço

Um domínio próprio é também uma peça da identidade digital de uma empresa.

Com um domínio .PT pode criar um endereço para o seu projeto ou marca. Tomando como exemplo a marca PTisp, o domínio é nome da marca + .pt = www.ptisp.pt . E, a partir daí, construir toda a presença online em torno da mesma marca.

Pode ter um site, criar emails profissionais como exemplo@ptisp.pt, apresentar os seus serviços, receber pedidos de orçamento ou, no caso de uma loja, vender diretamente online.

Para quem está a começar, ter esta base desde o início pode fazer a diferença. Comece aqui por 1€.

Porque é que um .PT pode ser uma boa escolha?

Se o seu negócio está direcionado para clientes em Portugal, o .PT tem uma vantagem óbvia: identifica imediatamente a ligação ao mercado português.

Para uma PME, freelancer ou negócio local, isso pode contribuir para uma imagem de proximidade e confiança.

Além disso, um domínio próprio permite:

Apresentar uma imagem mais profissional

Criar emails associados à sua marca

Ter um endereço simples para comunicar aos clientes

Construir um site próprio

Centralizar a presença digital da empresa

Proteger o nome da marca na Internet

Não significa que ter um .PT garanta mais clientes. Mas, para uma empresa que trabalha em Portugal, é uma escolha natural para construir uma presença digital coerente.

Por outro lado, se já tem um domínio .com ou com outra tensão, e se o mercado principal é Portugal, registar também o .pt pode ser uma forma de proteger a marca e garantir uma presença nacional.

E se ainda não tiver site?

Não há problema. O domínio pode ser o primeiro passo. Depois, pode associá-lo a um serviço de alojamento e criar o site quando estiver preparado. Assim, o caminho pode ser simples:

Domínio → alojamento → site → email profissional → primeiros clientes.

Não precisa de começar com um projeto complexo. Um site simples pode ser suficiente para apresentar quem é, explicar o que faz, mostrar o seu trabalho e disponibilizar uma forma de contacto.

Se quiser já avançar o site, a PTisp tem também atualmente campanhas nos seus planos de alojamento, com descontos até 76%, com domínio grátis incluído no primeiro ano, permitindo a quem está a começar encontrar uma solução para colocar o seu projeto online por um valor muito em conta.

A promoção da PTisp está disponível apenas hoje. Registe já o seu .PT por 1€.