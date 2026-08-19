Crise na indústria automóvel ameaça mais de 1000 empregos em Portugal
A quebra da produção automóvel na Alemanha e em Espanha está a gerar preocupação entre os fabricantes portugueses de componentes. Mais de mil postos de trabalho poderão estar em risco nos próximos três anos.
A indústria automóvel europeia atravessa um período de forte pressão e Portugal poderá sentir os efeitos. Segundo uma previsão avançada pelo presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), José Couto, ao JN, mais de 1000 empregos em Portugal poderão estar em risco nos próximos três anos.
O alerta surge numa altura em que a produção automóvel tem vindo a diminuir em dois dos principais mercados para a indústria portuguesa: Alemanha e Espanha.
Indústria automóvel: Alemanha e Espanha representam metade das exportações
A indústria portuguesa de componentes automóveis está fortemente dependente destes dois mercados. Espanha representa 27,9% das exportações nacionais do setor, enquanto a Alemanha corresponde a 22,2%.
Em conjunto, os dois países representam cerca de 50% das exportações portuguesas de componentes automóveis, tornando a evolução da produção nestes mercados particularmente relevante para as empresas nacionais.
Entre 2019 e 2025, a produção automóvel na Alemanha e em Espanha registou uma redução de 14,3%.
Concorrência chinesa e transição energética pressionam setor
Entre os fatores apontados para esta quebra estão o aumento da concorrência chinesa, os desafios associados à transição energética da indústria automóvel e as tarifas comerciais europeias aplicadas ao setor.
A redução da produção nos grandes fabricantes acaba por ter impacto em toda a cadeia de fornecimento. As empresas portuguesas de componentes, que fornecem fabricantes e fornecedores internacionais, ficam assim expostas à diminuição das encomendas.
Portugal pode enfrentar novos cortes
Apesar de a indústria automóvel continuar a ter um peso significativo na economia portuguesa, o cenário internacional coloca novos desafios às empresas do setor.
A estimativa da AFIA aponta para a possibilidade de mais de mil empregos serem afetados em Portugal ao longo dos próximos três anos, caso a tendência de redução da produção nos principais mercados europeus se mantenha.
O alerta surge, por isso, não apenas para o setor automóvel, mas para toda a cadeia de empresas que depende da produção de veículos na Europa.
Vamos agradecer a quem “toma conta” de nos na Europa, obrigado, ao ritmo a que querem fazer mudanças em prol do ambiente já perdemos os anéis a seguir é os dedos.
A Europa também controla paises como EUA e China ?
A Europa está a ficar para trás precisamente por falta de mudanças, nomeadamente em tecnologia amiga do ambiente. A China está a acelerar a transição energética, com inovação. Explica-me lá porque é que a industria automóvel iria ficar à frente se mantivesse o rumo que tinha? Vamos continuar a produzir Diesel? É isso que causa a crise? Ou será que gostaram de ter décadas de lucros extraordinários aos deslocarem as produções para a China e outros da Asia, e agora a Europa não tem capacidade produtiva nem de inovação? Foi precisamente essa estagnação e aversão à mudança que nos colocou em crise.
E ainda a procissão vai no Adro.
Comecar a produzir componentes para carros chineses qual o problema ? Xpeng, byd precisam de fabricar na europa como na Hungria e Polonia e portugal pode fornecer lhes componentes. É so meterem medo como se precisassemos da alemanha ou espanha para alguma coisa
A Europa matou a galinha dos ovos de ouro, o sector automovel, agradecam ás von der leyen e aos costas desta vida. Como ele diz habituem-se.
Depois o problema para os Europeus é o Trump e aTesla, temos mesmo o que merecemos.
E arrisco dizer que vai piorar.
Solução para Portugal : ser uma província da China ! Hehehehehehe….