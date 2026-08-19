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Crise na indústria automóvel ameaça mais de 1000 empregos em Portugal

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. B@rão Vermelho says:
    19 de Agosto de 2026 às 11:18

    Vamos agradecer a quem “toma conta” de nos na Europa, obrigado, ao ritmo a que querem fazer mudanças em prol do ambiente já perdemos os anéis a seguir é os dedos.

    Responder
    • JL says:
      19 de Agosto de 2026 às 11:32

      A Europa também controla paises como EUA e China ?

      Responder
    • Crise de Capitais says:
      19 de Agosto de 2026 às 12:25

      A Europa está a ficar para trás precisamente por falta de mudanças, nomeadamente em tecnologia amiga do ambiente. A China está a acelerar a transição energética, com inovação. Explica-me lá porque é que a industria automóvel iria ficar à frente se mantivesse o rumo que tinha? Vamos continuar a produzir Diesel? É isso que causa a crise? Ou será que gostaram de ter décadas de lucros extraordinários aos deslocarem as produções para a China e outros da Asia, e agora a Europa não tem capacidade produtiva nem de inovação? Foi precisamente essa estagnação e aversão à mudança que nos colocou em crise.

      Responder
  2. yamahia says:
    19 de Agosto de 2026 às 11:22

    E ainda a procissão vai no Adro.

    Responder
  3. Fidalgo says:
    19 de Agosto de 2026 às 11:32

    Comecar a produzir componentes para carros chineses qual o problema ? Xpeng, byd precisam de fabricar na europa como na Hungria e Polonia e portugal pode fornecer lhes componentes. É so meterem medo como se precisassemos da alemanha ou espanha para alguma coisa

    Responder
  4. Jose Maria says:
    19 de Agosto de 2026 às 11:33

    A Europa matou a galinha dos ovos de ouro, o sector automovel, agradecam ás von der leyen e aos costas desta vida. Como ele diz habituem-se.
    Depois o problema para os Europeus é o Trump e aTesla, temos mesmo o que merecemos.
    E arrisco dizer que vai piorar.

    Responder
  5. Gravatar says:
    19 de Agosto de 2026 às 11:37

    Solução para Portugal : ser uma província da China ! Hehehehehehe….

    Responder

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