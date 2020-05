Netflix voltou a aumentar a qualidade do seu streaming na Europa

Uma das formas encontradas para garantir as estruturas de comunicações durante a pandemia foi reduzir a qualidade dos serviços de streaming. Ao terem bitrate mais baixo, conseguiram diminuir os consumos e dar alguma folga aos operadores.

Agora que o confinamento está a terminar em muitos países, é hora de reestabelecer a normalidade. Para isso a Netflix está novamente a aumentar a qualidade do seu streaming na Europa. Não o anunciou ainda, mas este processo está a decorrer silenciosamente.

Netflix quer voltar à normalidade na Europa

Foi a pedido da União Europeia que a Netflix ajustou principalmente o seu serviço de stremaing. Esta foi uma das formas encontrada para garantir que as redes de dados na Europa se mantinham a funcionar sem congestionamentos ou problemas de falta de largura de banda.

A Netflix não foi a única a aplicar esta medida, mas certamente que foi uma das que mais impacto teve. Com cada vez mais utilizadores confinados, era normal que surgisse um aumento dos consumos de conteúdos, como depois se viu.

Qualidade do streaming está a ser reposta

Agora, e segundo relatos que começam a surgir, a Netflix começou a reestabelecer o seu serviço para normalidade. Assim, já é possível voltar a ver conteúdos em 4K, com taxas de 15 MB/s convencionais e que eram o normal.

Apesar de importante, esta mudança, ainda não é uma realidade em todo a Europa. Países como a Alemanha, Noruega ou a Dinamarca estão já com estas medidas aplicadas e em utilização. Em breve deverá ser alargada a outros países.

Reposição dos serviços vai acontecer em breve

Com um número de utilizadores crescente, também fruto do confinamento obrigatório, a Netflix teve também de se adaptar e ajustar os seus serviços. Para tal acabou por melhorar também as suas redes e serviços. Multiplicou por 4 as suas estruturas para o conseguir.

Espera-se que em breve outros sigam este mesmo caminho e que reestabeleçam certamente os seus serviços. Só desta forma será possível reestabelecer a normalidade na Internet e em todos os serviços que nela são disponibilizados.