Dada a segurança que a Apple coloca nos seus produtos, todas as empresas de segurança procuram ter acesso às falhas que surgem e que são descobertas. Estas valem muito dinheiro e são a porta para explorar novos serviços que oferecem.

A Zerodium é uma das mais conhecidas empresas deste ramo e agora veio anunciar que parou de aceitar novas submissões de falhas. São tantas as falhas do iOS e do Safari que tem em mãos que terá de parar por alguns meses.

Zerodium está inundada de falhas de produtos Apple

O iOS, os restantes sistemas da Apple e até o seu software são conhecidos por terem uma aura de segurança muito grande. A empresa aplica-se em manter as suas propostas livre de problemas, o que infelizmente nem sempre consegue.

Todas as falhas existentes valem muito no mercado da segurança e é aqui que a Zerodium entra em cena. Esta empresa veio agora alertar que está inundada de falhas de segurança do iOS e do Safari e vão interromper as submissões por 2 ou 3 meses.

iOS e Safari são as principais fontes

Esta decisão surge agora, depois de um ano em que os problemas destas plataformas surgiram num valor anormalmente elevado. Estes aparentemente continuam altos e focam-se nas falhas do iOS de LPE (local privilege escalation), execução de e código remoto e fugas de sandbox do Safari.

A existência de muitas destas falhas leva à sua desvalorização neste mercado alternativo. Assim, a Zerodium quer manter algum controlo neste mercado controlado, mesmo prevendo que os valores a pagar venham a cair nos próximos meses.

Submissões são tantas que foram congeladas

O valor das falhas é de tal forma elevado que a Zerodium paga 2,5 milhões pela cadeia completa de uma falha persistente, zero click, no Android. Curiosamente, e ao contrário do que se poderia esperar, 2 milhões por uma similar no iOS.

Não se esperava que a segurança destes produtos da Apple tivesse atingido este nível. Não é aceitável que estas falhas existam neste número e que estejam provavelmente a ser exploradas ou prontas a tal.