Netflix: Saiba como alterar a velocidade de reprodução no seu PC

Se tem conta na popular plataforma de streaming Netflix então hoje trazemos uma dica para si. Talvez já lhe tenha acontecido, porque tem pouco tempo ou é um pouco apressado, querer ver os conteúdos um pouco mais rápido. Ou, por outro lado, se gosta de saborear mais intensamente cada cena pode pretender diminuir ligeiramente a velocidade dos vídeos.

Desta forma hoje mostramos uma forma simples para alterar a velocidade de reprodução da Netflix no seu PC.

A Netflix conta com milhares de filmes e séries no seu catálogo de conteúdos, e muitos deles acabam por ser ‘viciantes’. Mas a vida atualmente é diferente do que há uns anos e muitas pessoas queixam-se de ‘falta de tempo’ para tarefas de lazer e entretenimento. Então o ideal era ser possível ver os conteúdos de uma forma mais rápida. E há uma solução simples para iss0!

Saiba como acelerar ou diminuir a velocidade de reprodução da Netflix no PC

Recentemente a Netflix lançou uma ferramenta para o sistema operativo Android que permite controlar a velocidade de reprodução. No entanto para PC não há nenhuma forma oficial de o fazer.

Mas a extensão “SpeedUp: Netflix, Prime videos” para o Google Chrome e Mozilla Firefox é capaz de acelerar ou diminuir a velocidade da reprodução dos vídeos na Netflix, e também noutras plataformas. Veja como a pode usar em poucos passos.

1. Instalar a extensão

Primeiro deve instalar a extensão no seu Google Chrome e Firefox, ou noutro browser compatível. No Chrome deve clicar no botão “Usar no Chrome” e “Adicionar Extensão”. Já no Firefox, a extensão é adicionada automaticamente na barra de ferramentas.

Assim que a extensão esteja instalada no browser, poderá ver de imediato o seu ícone na barra de ferramentas.

2. Aceda à Netflix e escolha o que quer ver

Agora basta aceder à Netflix e abrir a plataforma com as suas credenciais de acesso. De seguida escolha aquilo que pretende ver. Quando o conteúdo estiver aberto, deve clicar no ícone da extensão na barra de ferramentas.

De seguida é-lhe apresentada uma tabela com vários intervalos de velocidade de reprodução. Deve agora escolher qual a velocidade que pretende.

Se quiser que o conteúdo seja exibido mais lentamente, deverá escolher uma velocidade menor, mas caso pretenda acelerar a reprodução, então deve escolher uma velocidade maior.

E basicamente é apenas isso que é necessário para ajustar a velocidade com que os vídeos e séries da Netflix são transmitidos através do seu PC.

A extensão funciona ainda noutras plataformas como Amazon Prime, YouTube, Hotstar Twitch, Reddit, entre outros serviços.

