Zero Terminal 3: O mini PC com um Raspberry Pi Zero e ecrã touch

Os mini PCs ainda estão na moda e são cada vez mais completos e poderosos. Através de uma “pequena caixa”, conseguimos ter máquinas capazes de nos oferecer poder computacional para realizarmos a maioria das tarefas diárias.

Um dos projetos mais recentemente no segmento dos mini PCs é o Zero Terminal 3 que é do tamanho de um smartphone e tem características muito interessantes.

Ainda se lembram do Raspberry Pi Zero? Sim, aquele pequena placa da Fundação Raspberry que foi lançada em 2015c continua a ser a base para alguns projetos.

O Raspberry Pi Zero vem com processador ARM11 a 1 Ghz, tem 512 MB de RAM, duas portas USB (sendo uma delas para alimentação do dispositivo), um leitor de cartões microSD e uma porta mini HDMI. Tal como outros modelos, o Pi Zero vem com uma interface GPIO de 40 pinos.

Zero Terminal 3 – O poder de um PC que cabe na mão

Com recurso a um Raspberry Pi Zero e a integração de um ecrã touch foi criado o Zero Terminal 3. Este mini PC é modular, tem bateria incluída, tem leitor de cartões microSD e vem com sistema operativo Linux.

Principais características do Zero Terminal 3

USB 2.0

interface micro USB para carregamento

interface 3.5mm

3 botões programáveis

Power switch

Bateria 1,200 mAh LiPo

Este mini PC ainda não está à venda, mas o conceito é muito interessante. Quem tiver curiosidade em conhecer o projeto mais a fundo poderá visitar a página NODE.