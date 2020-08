Netflix para Android suportará controlo de velocidade de reprodução

Poder acelerar ou abrandar a reprodução de filmes e séries é algo que muitos utilizadores gostam de ter ao alcance. Por vezes, para recordar as cenas de um episódio anterior ou para avançar com alguma parte de menos interesse, esta é uma opção muito útil.

É com base nesta premissa e em muitos pedidos dos utilizadores que a Netflix está a trazer isso para o seu serviço, estando já a chegar ao Android. Fique a conhecer ainda algumas sugestões de séries para assistir estas férias.

Netflix passa a suportar controlo da velocidade da reprodução de conteúdos

A Netflix está a criar uma ferramenta que permite assistir vídeos nas velocidades de 0,5x, 0,75x, 1,25x ou 1,5x no Android.

O controlo da velocidade de reprodução está a começar a chegar aos dispositivos Android para conteúdo reproduzido em streaming ou transferido. Além disso, parece que já existem testes para iOS e navegadores. Esse recurso, no entanto, não deverá chegar às TVs.

Segundo a Netflix, esta é uma funcionalidade que os utilizadores já pedem há muito tempo.

Os testes revelam que os consumidores valorizam a flexibilidade que oferecem, seja para rever cenas favoritas, seja para diminuir a velocidade para quem está a ler com legendas ou tem dificuldades auditivas.

Referiu Keela Robison, vice-presidente de inovação de produtos.

A esta funcionalidade, também já associações ligadas a pessoas cegas e surdas agradeceram a iniciativa da Netflix, dada a importância que têm então para estas deficiências em particular.

A crítica

Apesar desta funcionalidade responder às exigências de muitos utilizadores do serviço, a verdade é que existem vozes contra. Os criadores de filmes e séries não estão muito satisfeitos com esta funcionalidade, por considerarem que o conteúdo que criaram foi feito para ser assistido da forma original. Ou seja, com aceleração ou atraso, a mensagem que se pretendia passar, poderá ficar comprometida.

Em resposta a estas críticas, a Netflix promete assim que vai corrigir o áudio para que não pareça distorcido. Além disso, as velocidades disponibilizadas, também não são exageradas e a cada conteúdo, o utilizador terá que fazer o ajuste manualmente.