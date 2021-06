LinkedIn: Expostos dados pessoais de 700 milhões de utilizadores

Há uns meses, algumas foram as redes sociais vítimas de sucessivos ataques que violavam a segurança e a privacidade dos utilizadores. Nessa altura, o LinkedIn foi um dos lesados e, agora, parece que a história se está a repetir. Um poderoso ataque invadiu e expôs dados de 700 milhões de contas da rede social.

Tendo em conta que o LinkedIn possui cerca de 750 milhões de utilizadores, este ataque poderá ter afetado mais de 90% dos utilizadores.

Os peritos da RestorePrivacy, uma empresa de segurança que se concentra na restauração da privacidade online, afirmaram que os ataques por trás do ataque ao LinkedIn poderão ter divulgado informações pessoais dos utilizadores, violando a sua privacidade.

De entre eles, referem dados como a localização, salários, números de telefone e outras informações sigilosas. Aparentemente, os hackers terão publicado uma amostra de um milhão de registos.

Até agora, em 2021, já assistimos a dois incidentes separados em que maus atores exploraram a plataforma profissional para recolher grandes quantidades de dados de utilizadores.

Disseram os peritos da RestorePrivacy.

O que os hackers poderão fazer, posteriormente, com os dados é uma incógnita. Contudo a empresa de segurança online realçou o roubo de identidade e os ataques de phishing, sublinhando que as “implicações disto são muito abrangentes”.

Por sua vez, o último relatório do 9To5Mac revelou que podem ter sido divulgadas informações relativas a moradas, profissões, endereços de e-mail, nomes completos, números de telefone, e muito mais. Todavia, de acordo com a RestorePrivacy, os hackers não publicaram as passwords dos utilizadores lesados.

Utilizadores do LinkedIn não são os únicos lesados

Apesar da proteção que podemos (tentar) garantir, a Internet não é um espaço 100% seguro. Aliás, vários são os hackers que desenvolvem malware e outros ficheiros maliciosos, por forma a atacar as muitas vítimas.

Recorde-se, por exemplo, do esquema Crackonosh, que, depois de instalado pelos gamers, e faz correr um programa de mineração de moedas criptográficas, sem que o proprietário do computador se aperceba.