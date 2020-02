Japão: Internet a 10Gbps custa “apenas” 50 euros

Sabem qual a velocidade da vossa internet? Se não sabem, podem fazer o teste aqui e ficar com uma ideia do throughput. E quanto pagam por 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps ou até mesmo 1Gbps?

No Japão as operadoras começaram a oferecer Internet a 10Gbps por “apenas” 50 euros.

A NTT East e a NTT West, operadoras do Japão começaram a oferecer Internet a 10Gbps para os clientes domésticos. Para se ter uma ideia de comparação, em Portugal nem todas as Instituições do Ensino Superior têm uma ligação a esta velocidade. Nos Estados Unidos grande parte dos utilizadores “apenas” tem internet a 1Gbps.

A velocidade (10 Gigabits por segundo ou 10,000 Mbps de largura de banda) é qualquer coisa e o preço é bastante simpático.

Segundo informações das operadoras, o objetivo passa por oferecer a melhor qualidade de internet e garantir que se reproduzam conteúdos 4k e 8k sem qualquer latência.

Para conseguir usufruir de tal largura de banda, os clientes têm de ter também um router especial, capaz de suportar ligações a 10Gbps. Este equipamento custa cerca de 4,48 euros por mês.

Além de suportar velocidades de 10 Gbps por cabo, este router vem também com Wi-Fi 6. De acordo com a documentação, o Wi-Fi 6 poderá oferecer comunicações a 9,6 Gbps. Com o Wi-Fi 5 a velocidade máxima de transferência de dados era de 3,5 Gbps. Há outras especificações interessantes – ver aqui.

