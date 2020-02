Como a Impressão 3D ajuda a China a sair da epidemia do Coronavírus

A epidemia do Coronavírus apresenta um desafio significativo para a China e para o mundo inteiro. Contudo, as medidas tomadas parecem estar a ter algum sucesso. Entre várias medidas, está o uso de tecnologias para ajudar na criação de infraestruturas de apoio, onde a impressão 3D faz também a sua parte.

Aqui, listamos como a impressão em 3D tem sido usada na prevenção e controlo do coronavírus.

Da Inteligência artificial à impressão 3D no combate ao Coronavírus

Pequenas coisas podem ter uma grande importância. São várias as tecnologias que foram colocadas ao serviço do combate ao COVID-19. Já se falou da importância do 5G, na disponibilização de smartphones a pessoas isoladas, na informação pelos canais tecnológicos e até mesmo ao uso de Inteligência Artificial para antecipar certos cenários epidémicos. No entanto… há mais!

Ala de Impressão 3D

Uma empresa tecnológica baseada em Suzhou doou 15 enfermarias de isolamento impressas em 3D ao Hospital Central Hubei Xianning. As enfermarias impressas em 3D, com estrutura em concha, têm uma área de 10 metros quadrados e uma altura de 2,8 metros. Assim, cada uma destas unidades pode acomodar 2 pacientes.

Estas unidades são construídas com novo “cimento” composto, que é reciclado a partir da demolição urbana de resíduos de construção, resíduos sólidos industriais (resíduos de resíduos, resíduos de combustível), etc. Devido às propriedades do material, as alas impressas em 3D são todas de grande força uniforme, resistência ao vento e terramotos, assim como total isolamento.

O primeiro lote das alas foi transportado para Xianning (Hubei) e colocado em uso.

De acordo com a empresa, uma ala de isolamento de 10 m2 impressa em 3D demora cerca de 2 horas numa impressora 3D em circunstâncias normais. Com todas as instalações de apoio para água, eletricidade e casa de banho posteriormente concluídas, toda uma ala de impressão 3D pode ser entregue em 2 a 3 dias, o que reduz consideravelmente o custo total.

Óculos de proteção impressos em 3D

Foi noticiado que a Vangaurd, uma empresa de fardamento e acessórios militares, baseada em Hunan, projetou e produziu óculos médicos FDM-1. Segundo informações, estes equipamentos foram registados e aprovados pelo Gabinete de Supervisão do Mercado de Changsha.

Posteriormente, a empresa enviou os óculos médicos impressos em 3D para Wuhan. Esta ação foi importante para colmatar a escassez de equipamentos médicos.

De acordo com a empresa, os óculos de proteção impressos em 3D FDM-1 levaram apenas 153 horas em 7 dias, desde a conceção até a produção e uso. Atualmente, a empresa tem 50 impressoras 3D a trabalhar continuamente para conseguir a produção diária de 300 pares.

3D Printed Protective Goggles

Máscara Facial Impressa em 3D

Atualmente, a máscara é dos acessórios mais importantes quase ao nível global. Sem dúvida que esta é a primeira linha de defesa da prevenção da epidemia. Neste ponto, a empresa Creality apresentou uma corajosa ideia. Segundo os criadores, é possível imprimir em 3D uma moldura reutilizável da máscara facial. Dessa forma, avançaram mesmo para o produto.

A máscara facial impressa em 3D foi concebida com base na ergonomia para estar de acordo com o contorno facial individual. Esta apresenta vantagens não só na personalização como na reutilização. Além disso, poderá ser uma solução para usar uma alternativa às máscaras convencionais.

Esta máscara pode ter estampados 3D e algodão filtrante descartável (ou tecido), oferecendo às pessoas uma alternativa. Esta possibilidade é muito importante, dado que as máscaras convencionais estão permanentemente em rutura.

3D Printed Face Mask

Em resumo, a impressão 3D pode ser um aliado fortíssimo nestes tempos de crise pública. Além destes objetos e equipamentos, há muitos outros que podem ajudar a salvar vidas na China ou em qualquer parte do mundo.