Inacreditável: Afinal os portugueses usam pouco a internet!

A internet é hoje um necessidade e há até quem diga que devia até fazer parte da Pirâmide de Maslow! Aparentemente a sociedade está constantemente ligada à rede, mas segundo dados, parece quem em Portugal não se usa assim tanto!

De acordo com um relatório da Eurostat, o nosso país é dos que menos utiliza a internet. Afinal o que fazem os portugueses?

Em 2019, 87% das pessoas entre 16 e 74 anos na União Europeia (UE) indicaram ter acedido à internet nos três meses anteriores (à data do estudo).

No topo do ranking dos que mais usam a internet aparece a Suécia (98%). Portugal (75%) está na cauda do ranking, à frente da Roménia (74%) e Bulgária com 68%.

O que fazem os portugueses na Internet?

No geral, os utilizadores utilizam a rede para enviar/receber e-mails, pesquisas, instante messaging, ouvir música, aceder aos bancos digitais, para chamadas telefónicas, etc.

Os utilizadores portugueses não são diferentes que se passa com outros utilizadores da Europa. Segundo o relatório:

64% dos inquiridos usam a internet para enviar/receber e-mails

dos inquiridos usam a internet para 39% usa para fazer pesquisas

usa para fazer 9% usa para vendas

usa para 65% usa para mensagens instantâneas

usa para 42% usam para homebanking

usam para 62% para ler notícias

para Outros dados podem ser encontrados aqui.

Portugal é um país com excelentes infraestruturas ao nível das comunicações. As informações mostram que Portugal está à frente de uma grande parte dos países europeus. Além disso, está também na vanguarda da nova geração de comunicações móveis, onde se destaca o 5G.

Os dados do relatório revelam que os portugueses são dos que menos usam a rede global para videochamadas. Além disso, os portugueses usam também pouco a rede para vendas.

EuroStat

