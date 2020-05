Já usa a App NOS TV? Número de acessos disparou…

Conhece a App NOS TV? Em período de confinamento os portugueses “refugiaram-se” na tecnologia/internet. As redes sociais serviram para momentos de lazer e também de ações de ajuda/voluntariado digital, mas serviços como o Netflix, YouTube, entre outros também tiveram certamente um incremento de acessos.

A App NOS TV ultrapassou os 4 milhões de acessos mensais, tendo crescido 25%.

Desde março que a app NOS TV tem facilitado o dia a dia dos clientes NOS. Esta app permite que os clientes da operadora vejam os melhores programas de TV ou os conteúdos didáticos do #EstudoEmCasa no smartphone, tablet, PC, Chromecast e ainda na Xbox, em qualquer lugar da casa.

Esta app permite ainda que cada elemento da família possa ver os seus conteúdos preferidos num ecrã diferente, gratuitamente e com todo o conforto em todas as divisões da casa, incluindo a varanda.

O regime em trabalho remoto impulsionou o consumo de conteúdos no PC e app acompanhou este movimento registando um aumento de 27% de utilizadores no computador (em detrimento do acesso através do telemóvel).

Principais características da App NOS TV

Acesso aos melhores programas de TV

Grátis e sem gastar net

É compatível com vários tipos de equipamentos e principais sistemas operativos.

Gravações automáticas e da box

Gravações automáticas e da box Acesso ao Videoclube

Acesso a mais de 100 canais de TV em direto, aos quais se somam as gravações (manuais e automáticas)

Acesso ao serviço de streaming NOS Play

A App NOS TV regista também novas funcionalidades entre as quais se destacam a possibilidade de ver todos os episódios de uma série de seguida, um novo player com mais espaço para ver conteúdos e a organização dos canais de TV por temáticas para que seja mais fácil e rápido a sua seleção.

Todos estes fatores contribuem para que os clientes da App estejam cada vez mais satisfeitos, com níveis de excelência na avaliação nas stores a atingir (em rankings de 5) 4,6 na App Store e 4,3 na Google Play Store,

Incluí ainda 25GB/mês de tráfego para clientes NOS4 e NOS 5, para ver TV sem gastar o plafond de internet. Recentemente esta aplicação foi distinguida pelos consumidores portugueses com o título Produto do Ano, na categoria ‘Experiência de Televisão fora de Casa’, e conquistou também o selo Escolha do Consumidor 2019.

