EstudoEmCasa: NOS lança serviço grátis em parceria com a RTP

Por esta altura já toda a gente conhece a iniciativa #EstudoEmCasa. Este é o nome do espaço que ocupa a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos.

Hoje a NOS lançou um serviço em parceria com a RTP.

#EstudoEmCasa, é totalmente gratuito, não requer acesso à internet

Para responder às necessidades de acesso aos conteúdos da nova Telescola de forma organizada e ao ritmo de cada aluno, a NOS, em parceria com a RTP, disponibiliza na TV de casa uma plataforma a partir da qual se pode aceder facilmente às aulas e materiais pedagógicos emitidos na RTP Memória desde dia 20 de abril. Este serviço para clientes TV da NOS, criado no âmbito do programa de ensino à distância #EstudoEmCasa, é totalmente gratuito, não requer acesso à internet, nem qualquer subscrição.

Segundo João Diogo Ferreira, Diretor de Conteúdos da NOS…

Vivemos um momento marcante na sociedade, com impacto a vários níveis na vida dos portugueses. A NOS, enquanto operador líder de telecomunicações e entretenimento em Portugal, está comprometida em colocar à disposição dos seus clientes soluções para facilitar o dia-a-dia, nomeadamente o das famílias com crianças e jovens em idade escolar Com esta iniciativa pretendemos uma vez mais estar ao lado das famílias, apoiando-as nas suas necessidades mais prementes em segmentos tão cruciais como é a educação das nossas crianças e jovens, permitindo um acesso equitativo a ferramentas e conteúdos pedagógicos. Acreditamos que unidos, podemos contribuir para o sucesso desta nova telescola e de todos os alunos, permitindo-lhes com esta solução adicional de acesso aos conteúdos obterem os melhores resultados nestesprintfinal de ano letivo, tão extraordinário como desafiante

Durante a tarde de hoje, os clientes NOS poderão encontrar facilmente na UMA (via A Minha TV) ou na Iris (via Arquivo) todas as emissões do #EstudoEmCasa, desde o arranque do projeto, na RTP Memória (posição 18 na grelha), no dia 20 de abril. A partir de 4 de maio, será, ainda, possível encontrar os materiais no Videoclube da NOS.

Os conteúdos serão atualizados diariamente, mediante a disponibilização dos mesmos por parte da RTP. O acesso a esta plataforma é complemente livre e sem custos, não necessita de qualquer registo e não requer necessidade de acesso à internet.

