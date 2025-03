IA está a destronar a forma tradicional de pesquisa na Internet. Como?

A pesquisa alimentada por Inteligência Artificial (IA) parece estar a conquistar, de forma colossal, os utilizadores, de acordo com uma nova análise da Adobe. Esta concluiu, de entre outras coisas, que o tráfego para sites de retalho proveniente de fontes de IA generativa aumentou 1200%, nos Estados Unidos da América (EUA).

O conceito de "Google it" está muito presente e a forma tradicional de pesquisa parece estar a ser positivamente potencializada pela tecnologia do momento, a IA.

De acordo com um relatório da Adobe, as interfaces de conversação com IA generativa estão a mudar a forma como os consumidores agem online.

No geral, a análise mostra um aumento significativo nos sites dos EUA a partir de fontes de IA generativa.

IA melhorou a experiência de quase todos os utilizadores inquiridos

Durante a época das compras de fim de ano, a Adobe observou o primeiro aumento significativo do tráfego de IA generativa nos sites de retalho dos EUA (medido pelos compradores que clicam numa hiperligação).

Entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2024, o tráfego de fontes de IA generativa aumentou 1300% em comparação com o ano anterior - o tráfego de IA generativa aumentou 1950% relativamente ao ano anterior na Cyber Monday.

Curiosamente, a tendência permaneceu para além da época festiva.

Em fevereiro de 2025, o tráfego de fontes de IA generativa aumentou 1200% em comparação com julho de 2024. Isso mostra a mudança no comportamento do consumidor num período de sete meses.

Além disso, embora o tráfego de IA generativa permaneça modesto em comparação com outros canais, como pesquisa paga ou e-mail, o seu crescimento tem sido notável, duplicando a cada dois meses desde setembro de 2024.

Na análise da Adobe com 5000 consumidores dos EUA, 39% usaram a IA generativa para fazer compras online, e 53% pretendem fazê-lo este ano. As tarefas de compras para as quais os consumidores estão a utilizar a IA generativa incluem:

Realização de pesquisas (55%);

Recolha de recomendações de produtos (47%);

Procura de ofertas (43%);

Obtenção de ideias para presentes (35%);

Procura de produtos exclusivos (35%);

Criação de listas de compras (33%).

A Adobe concluiu, também, que os consumidores provenientes de fontes de IA generativa apresentam um envolvimento 8% superior, comparativamente aos consumidores provenientes de fontes de tráfego sem IA, incluindo pesquisa paga, afiliados e parceiros, e-mail, pesquisa orgânica e redes sociais.

Aparentemente, os consumidores provenientes de fontes de IA permanecem no site durante mais tempo.

Estes visitantes navegam, também, em mais 12% das páginas por visita, com uma taxa de abandono 23% mais baixa.

Isto demonstra o valor das interfaces de conversação nas compras online, que parecem ajudar os consumidores a estarem mais informados e confiantes nas suas compras.

Escreveu a Adobe, acrescentando que 92% das pessoas que usaram a IA para fazer compras disseram que ela melhorou a experiência, e 87% disseram que é mais provável que usem a IA para compras maiores ou mais complexas.