MEO oferece versão Pro de concorrente do ChatGPT

O MEO anunciou recentemente uma parceria exclusiva e inédita com a Perplexity AI, Inc., uma referência global no desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial (IA).

Perplexity Pro disponível gratuitamente durante 12 meses

No âmbito desta colaboração, os Clientes do MEO – particulares e pequenas empresas com serviços pós-pagos – poderão aceder gratuitamente, durante 12 meses, à versão avançada da plataforma Perplexity Pro.

Com esta iniciativa, o MEO reforça o seu papel como agente de transformação digital, colocando a tecnologia ao serviço das pessoas e do potencial humano. Ao democratizar o acesso a ferramentas inteligentes de IA, a marca procura capacitar os seus clientes para uma maior produtividade e eficiência, permitindo-lhes simplificar tarefas do seu dia a dia, libertando tempo para o que realmente importa.

O Perplexity é uma ferramenta de inteligência artificial que atua como um mecanismo de pesquisa e um chatbot. Lançada em 2022, utiliza grandes modelos de linguagem (LLMs) e técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) para responder a perguntas dos utilizar de uma forma muito concisa e precisa.

Como ativar o Perplexity Pro Para aproveitar esta oferta exclusiva, os Clientes MEO devem aceder ao myMEO, através da App ou do site e seguir as instruções para ativarem os seus códigos promocionais. A oferta estará disponível para ativação até 31 de dezembro de 2025.