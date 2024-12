Hoje é Cyber Monday: por que motivo existe um dia de descontos depois da Black Friday?

Se a Black Friday não era já suficiente, os Estados Unidos da América (EUA) criaram a Cyber Monday, durante a qual os retalhistas online oferecem mais descontos. Os conceitos foram, naturalmente, globalizados e, em Portugal, também podemos usufruir de mais um dia de promoções.

A Cyber Monday é um termo do comércio eletrónico que se refere à segunda-feira a seguir ao fim de semana de Ação de Graças, nos EUA.

Este dia foi criado pela Shop.org da National Retail Federation, em 2005, depois de perceber que os consumidores recorriam à Internet para fazerem as suas compras, após o Dia de Ação de Graças.

Enquanto a Black Friday acontecia nas lojas físicas, tradicionalmente, a Cyber Monday acontecia nas lojas online dos retalhistas.

Algumas teorias sugerem que as pessoas viam os artigos nas lojas e centros comerciais durante o fim de semana, mas esperavam até segunda-feira para comprá-los no trabalho, onde tinham computadores com ligações à Internet mais rápidas.

Outras apontam que as aventuras de alguns para conseguir as pechinchas da Black Friday, como acampar à porta das lojas, motivavam as pessoas a comprar na segunda-feira, mais tranquilamente.

Como funciona a Cyber Monday?

O Dia de Ação de Graças marca o início da época de compras nos Estados Unidos. Portanto, depois da Black Friday, o dia a seguir ao feriado de Ação de Graças, os consumidores têm a Cyber Monday, que ocorre na segunda-feira.

Apesar da forma como ambos surgiram, a Black Friday e a Cyber Monday são, hoje, aproveitadas pelos retalhistas físicos e online. Contudo, a dedicação recai cada vez mais sobre as estratégias a adotar na Internet. Além disso, o hábito de começar a oferecer saldos muito antes do feriado de Ação de Graças já se cimentou.

A Cyber Monday começou e ocorreu apenas nos Estados Unidos em 2005. Contudo, desde então, o evento tornou-se um termo de marketing internacional. Cerca de 28 países participam na Cyber Monday, sendo que o Reino Unido é o país com maior taxa de consciencialização, com 89%. Outros países de topo incluem a Alemanha (86%), Espanha (85%), Itália (80%), Países Baixos (70%) e Suécia (69%).

À semelhança da Black Friday, espreite as dicas e os cuidados a ter: