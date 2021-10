Histórico! Bitcoin ultrapassa os 66 mil dólares pela primeira vez

A moeda digital mais popular do mundo, a BitCoin, nunca valeu tanto. A moeda digital continua a valorizar bastante e hoje atingiu um valor recorde de 66.608,68 dólares (à data da escrita deste artigo).

Este valor histórico foi atingido no dia em que se estreia nos Estados Unidos o primeiro ETF (“Exchange Traded Fund”).

Valorização da Bitcoin "apoiada" pela estreia nos EUA do primeiro ETF

As criptomoedas têm vindo a crescer na sociedade. Além do valor, nota-se também alguma confiança por parte dos investidores. O valor da Bitcoin disparou esta quarta-feira, apoiada pela estreia nos Estados Unidos do primeiro ETF. De acordo com os dados, atualmente uma Bitcoin vale atualmente 66 608,60 dólares (cerca de 57 200 euros).

A criptomoeda Bitcoin escalou quase 7%, mas há outras moedas a seguir o mesmo caminho de crescimento. Por exemplo, a Ether, a segunda criptomoeda mais popular, valorizou cerca de 6,75% tendo chegado aos 4.014,50 dólares (cerca de 3 447,87 Euros).

A Bitcoin é uma moeda virtual criada em 2009, com base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

Ethereum é uma plataforma baseada na tecnologia Blockchain e Ether (também designada de Ethereum) é a criptomoeda que alimenta a plataforma. A Bitcoin e a Ether diferem, acima de tudo, no seu propósito. A Bitcoin foi criada para ser um método de pagamento alternativo que, na teoria, poderia vir, um dia, a substituir o sistema financeiro atual.