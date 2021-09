Preço da Bitcoin cai quase 10% em menos de 24 horas

Todos nos já sabemos que o mercado das criptomoedas é muito volátil. Para tal basta ver os gráficos de cada um dos ativos para tirar conclusões.

A Bitcoin continua a ser a moeda digital mais valiosa, mas em menos de 24 horas teve uma quebra na valorização de quase 10%.

Preço das Bitcoins fez "soar alarme" dos investidores...

O preço da Bitcoin teve, nas últimas 24 horas, uma quebra significativa. De acordo com as informações, baixou 10% do seu valor o que levou a "soar" os alarmes por parte dos investidores.

O mercado de criptomoedas está a passar novamente por um período de instabilidade, o que é normal neste género de mercados. Os analistas referem que se trata apenas da "normal" especulação e também da comunicação social.

A base da Bitcoin assenta no sistema Peer-to-Peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade central que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

A 31 de outubro de 2008, um documento com o título: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” foi publicado num grupo de distribuição automática de mensagens eletrónicas por alguém chamado de Satoshi Nakamoto, atualmente referenciado como sendo o criador da Bitcoin e cuja verdadeira identidade é ainda desconhecida. Pode saber mais aqui.