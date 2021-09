5 novos jogos Android gratuitos para instalar no seu smartphone

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos Android disponíveis gratuitamente na Play Store.

Conheça as sugestões.

MARVEL Future Revolution

O universo Marvel volta a juntar-se em mais um jogo RPG com muita ação, onde os gráficos e a sua personalização está a receber críticas muito positivas.

O jogo é gratuito, mas tem compras dentro da app. Requer Android 6.0 ou superior e ocupa 1,6 GB.

Homepage: Netmarble

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

Number Match

Number Match é um jogo perfeito para quem quer meter a cabeça a pensar. O jogador terá que fazer a correspondência entre pares e limpar o tabuleiro para ganhar.

Vai desenvolver habilidades como a lógica e a concentração. O jogo é gratuito, tem publicidade, mas dispõe de uma versão pro, dentro da app.

Homepage: Easybrain

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

LOST in Blue (Global)

Depois de sobreviver a um acidente aéreo, o jogador precisa arranjar recursos para criar armas e ferramentas e construir abrigos e instalações para enfrentar os elementos da misteriosa ilha onde fica preso. O objetivo é voltar para casa!

O jogo é gratuito, mas inclui compras dentro da app para ir avançado ainda mais.

Homepage: Volcano Force

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Mafia Inc. - Jogo ocioso de magnata

Entre para o mundo do crime, do dinheiro sujo, dos gangsters e do insidioso Capo no jogo de simulação Mafia Inc. Vai tornar-se no chefe do submundo do crime e construirá o seu próprio império da máfia ou as presas da cidade inteira.

O jogo é gratuito, com compras dentro da app. Requer Android 5.0 ou superior e ocupa 98 MB.

Beatstar

Beatstar surge na categoria dos jogos de música clássicos, onde tem que usar a perícia para acompanhar o ritmo da música com toques rápidos e ágeis no ecrã. Há uma vasta lista de músicas, com algumas bastante populares.