Estão 37 novos emojis a caminho e a diversidade vai imperar

Desde quando surgiram, os emojis sempre foram uma forma fácil e gráfica de representar estados de espírito aquando do envio de mensagens, auxiliando também a perceção de entoações enquanto duas pessoas comunicam à distância de um dispositivo. Por serem quase imprescindíveis para comunicar no digital, é fundamental que acompanhem a evolução da sociedade.

Assim sendo, a entrada de 37 novos emojis poderá ser uma ode à diversidade.

Com a difusão das redes sociais e da comunicação no digital, os emojis tornaram-se elementos quase imprescindíveis. Mais do que isso, os ícones a ser utilizados querem-se diversificados, por forma a ser possível enquadrá-los em incontáveis contextos.

Assim sendo, o Unicode Consortium – uma organização sem fins lucrativos que opera nos EUA - anunciou a versão Unicode 14.0, que chegará à maioria dos dispositivos assim que as gigantes, como a Apple, Google, Samsung, entre outras, decidirem integrar os novos ícones no seu software. Aquela trará 37 novos emojis e 112 designs diferentes.

De acordo com uma declaração feita pela Unicode, os 37 emojis incluirão expressões faciais, gestos de mão, personagens e vários objetos. A panóplia de opções será apresentada ao utilizador num total de 112 designs diferentes, considerando as variações e tons de cor dos emojis.

Embora casais do mesmo sexo, emojis neutros, em termos de género, e o símbolo transgénero estivessem na lista da organização, em 2019, a biblioteca acabou por não receber as novidades. Agora, a Unicode pretende promover a diversidade de género, acrescentado à sua longa lista de emojis um homem grávido, apertos de mão com a possibilidade de alteração do tom de pele, entre outros há muito esperados.

A nova atualização permitirá que a grande maioria dos emojis disponíveis seja alterada consoante o género que o utilizador quer assumir, pelo que este poderá escolher entre homem, mulher e neutro.

Apesar de, para muitos, estas alterações não sejam significativas, para outros poderá ser um passo importante em termos de inclusão.