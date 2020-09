Emojis de minorias vão receber 200 novos casais de todas as cores e formas

A padronização de formas de vida começa a ser cada vez mais esbatida e a sociedade começa, aos poucos, a perceber que existem inúmeras formas de se ser feliz. A acompanhar esta tendência de mudança de mentalidades, os emojis, que caracterizam cada vez mais as nossas reações pelas redes sociais e chats, vão receber uma grande atualização e novos integrantes.

Além de casais de todas as cores e formas, vão chegar também 7 novas figuras em 2021.

A Unicode Consortium revelou que 2021 trará consigo uma nova fornada de emojis inspirados nas minorias. Ao todo, serão 217 novos emojis prontos para nos expressarmos nas redes sociais e durante as nossas conversas.

Uma solução para os atrasos da pandemia

Em concreto serão 7 novas figuras que contam com um suspiro profundo, um emoji escondido nas nuvens, outro emoji com olhos em espiral e ainda um coração em chamas e outro com ligaduras. Além disso, ainda existem dois rostos barbudos, um feminino e outro masculino, com os respetivos tons de pele.

Além destes, serão ainda adicionadas 200 novas figuras de casais de diversas cores e configurações.

Estes novos bonecos fazem parte da atualização Emoji 13.1 que chegar por causa da pandemia. Se não fossem estes lançamentos, 2021 iria ficar mesmo sem novidades. De recordar que o lançamento do Emoji 14.0 teve que ser adiada por 6 meses, ficando apenas disponível para 2022.

Esta era já uma sugestão da Unicode, lançar uma versão 13.1 para não deixar o universo dos emojis sem novidades para o ano.

Emojis para 2020

De relembrar que os emojis para 2020 já foram anunciados e começam a chegar entretanto aos smartphones. A versão Emojis 13.0 vai trazer 117 novidades, das quais 62 são emojis novos e 55 são novos géneros e tons de pele. Entre eles poderão encontrar-se bonecos a rir e chorar, o jeito italiano de colocar a mão, mães e pais a alimentar o bebé, mulheres e homens vestidos de noiva, em vários tons de pele diferentes.

De animais foram criados, por exemplo, o mamute, foca, gato preto, urso polar, bisonte, esquilo, dodo, minhoca, escaravelho, entre outros.