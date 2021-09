Estas são as novidades que aparecerão no novo software do HomePod

O facto do HomePod não ter saído em Portugal é só por si uma falha que a Apple terá de repensar no futuro. Como depende da Siri, que ainda disponível em português de Portugal, este e outros dispositivos ou não estão disponíveis, ou não oferecem todas as funcionalidades. Apesar disso, são muitos os utilizadores que possuem estas colunas inteligentes, de grande qualidade de som.

Com o iOS 15, a Apple também está a desenvolver o novo sistema operativo destes dispositivos, do HomePod e do HomePod mini. Veja as novidades que vão surgir.

HomePod 15 traz boas novidades ao som inteligente da Apple

Desde há algum tempo que temos testado a versão beta do HomePod 15. Aliás, ainda não se sabe ao certo qual é o nome operacional do sistema operativo dos HomePod. Em tempos falou-se no audioOS, depois, durante a apresentação da WWDC21 em junho, pouco ou nada falou neste sistema operativo nem no tvOS, para a Aple TV, o que poderá indiciar que o HomePod 15 será eventualmente uma variação do sistema operativo tvOS.

Seja como for, saiu, felizmente, com a versão Release Candidate do HomePod 15, e podemos confirmar todas as novidades que chegarão às colunas inteligentes da Apple a partir da próxima semana.

A versão 15 do software inclui suporte para as novas funcionalidades do HomePod. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias a nível da estabilidade.

Possibilidade de selecionar um HomePod mini individual ou um par como colunas predefinidas para a Apple TV 4K, para obter um som estereofónico e diálogos nítidos.

Os controlos de reprodução de multimédia aparecem automaticamente no ecrã bloqueado do iPhone quando se encontra por perto um HomePod mini a reproduzir música.

Possibilidade de definir um nível de graves mais baixo para ouvir música sem incomodar os vizinhos.

Possibilidade de pedir a Siri para ligar a Apple TV, começar a reproduzir um filme e controlar a reprodução durante a visualização.

O nível de volume da fala de Siri é ajustado automaticamente de acordo com o espaço envolvente e o nível de volume do utilizador.

Possibilidade de pedir a Siri para controlar os dispositivos domóticos a uma hora específica (por exemplo, apagar as luzes dentro de 10 minutos).

Possibilidade de alargar o acesso ao HomePod em toda a casa através da ativação do controlo por voz de Siri em acessórios compatíveis com HomeKit.

Estas são mais algumas funcionalidades que podemos usar na nossa coluna inteligente. Resta agora a Apple corrigir a sua política e disponibilizar cá a Siri em português de Portugal.