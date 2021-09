E-bike HIMO Z16 – bicicleta elétrica dobrável com autonomia combinada até 80km

Ter uma bicicleta elétrica é cada vez mais uma opção para as deslocações dos portugueses. Uma e-bike é um meio de transporte mais económico, amigo do ambiente e torna as deslocações mais ágeis, evitando muitas vezes o tempo que se perde no trânsito. Além disso, para deslocações curtas é uma excelente opção de transporte.

A e-bike HIMO Z16 entra na categoria de bicicletas elétricas citadinas, com rodas de 16" e dobrável, para ser facilmente transportada e arrumada. A autonomia da HIMO Z16 pode ir até aos 80km.

A e-bike HIMO Z16 é uma bicicleta elétrica com rodas de 16" e com uma bateria de 36V/1,5AH e com motor de 250W.

Com viagens exclusivamente a bateria, o utilizador poderá atingir os 55 km de autonomia. No entanto, como é suposto dar ao pedal também, poderá conseguir fazer viagens até 80 km com uma carga. Na verdade, nunca vai "ficar a pé" desde que os pedais não falhem.

Suporta peso até 100 kg e pode subir com o motor elétrico inclinações de 15º.

A bicicleta HIMO Z16 tem um corpo em alumínio e pesa 22,5 kg e tem uma dimensão de 140 x 55 x 105 cm. No entanto, dobrada, a bicicleta ocupa apenas 86 x 65 x 23 cm.

Inclui suspensão na traseira, mudanças e travões de disco à frente e atrás. Para segurança noturna tem um LED frontal e refletores na traseira. O acento e o guiador são ajustáveis em altura e no guiador existe um pequeno dispositivo com ecrã que controla os modos de condução.

De referir que a bateria pode ser removida, para maior segurança e para o próprio carregamento, sem ser necessário levar a estrutura toda da bicicleta para junto de uma ficha.

A bicicleta elétrica HIMO Z16 está atualmente em promoção, disponível por 495,82€, até 30 de setembro e limitado ao stock existente.

O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém na Alemanha. Juntamente com a bicicleta, é oferecida uma bomba de ar elétrica.

HIMO Z16