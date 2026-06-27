Alegadamente há anúncios na Vinted de venda de crianças

As autoridades francesas abriram uma investigação após a circulação, nas redes sociais, de anúncios publicados na plataforma Vinted que levantaram suspeitas de poderem estar relacionados com tráfico de crianças.

Vinted: Anúncios de peluches são crianças?

A polémica surgiu depois de vários utilizadores divulgarem capturas de ecrã de anúncios de peluches, brinquedos e outros artigos vendidos por valores que chegavam às dezenas de milhares de euros.

O que despertou maior preocupação foram as descrições dos produtos. Em vários casos, os anúncios incluíam informações como idade, altura, peso, cor do cabelo e traços de personalidade, elementos que muitos internautas consideraram demasiado semelhantes à descrição de uma criança. Alguns exemplos referiam alegadamente “rapariga de 9 anos”, “obediente” ou “loira”, associados a artigos como peluches ou consolas de jogos.

Caso foi comunicado às autoridades

Face à rápida propagação das imagens, os anúncios foram comunicados ao PHAROS, o sistema francês de denúncia de conteúdos ilegais na Internet, tendo sido iniciada uma investigação para determinar se existe qualquer atividade criminosa por detrás destas publicações.

Até ao momento, as autoridades francesas não divulgaram indícios de que exista efetivamente uma rede de tráfico de menores a operar através da plataforma.

Vinted rejeita qualquer ligação ao tráfico de crianças

A Vinted garante que analisou os anúncios em causa e afirma não ter encontrado qualquer prova credível que os relacione com tráfico de crianças. A empresa explica que alguns anúncios poderão ter sido criados deliberadamente para alimentar rumores e gerar polémica nas redes sociais.

Segundo a plataforma, muitos dos artigos correspondiam a brinquedos de coleção ou produtos destinados a crianças, sendo que referências à idade ou altura poderiam dizer respeito às recomendações de utilização dos próprios artigos e não a pessoas.

A empresa acrescenta ainda que uma análise independente da organização austríaca de verificação de factos Mimikama chegou à mesma conclusão.

Plataforma pede que utilizadores não façam justiça pelas próprias mãos

A Vinted revelou ainda que, desde o início da polémica, alguns utilizadores passaram a criar anúncios falsos para tentar identificar alegados criminosos ou a ameaçar vendedores, comportamento que considera prejudicial para a investigação.

A empresa afirma que remove rapidamente conteúdos considerados falsos ou que violem as regras da plataforma, podendo bloquear permanentemente as contas envolvidas, e diz estar a colaborar com as autoridades francesas enquanto a investigação prossegue.