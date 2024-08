Elon Musk quer que a Starlink ofereça serviço de emergência gratuito a todos os telemóveis

Com o objetivo de fornecer um serviço de Internet "aos quatro cantos do mundo", mesmo os mais remotos, a Starlink tem aumentado a sua cobertura, chegando a mais locais. Agora, Elon Musk revelou que quer que a sua constelação de satélites ofereça um serviço de emergência gratuita a todos os telemóveis.

O sismo que abanou Portugal, recentemente, fez perceber a importância que um alerta dado por via dos nossos dispositivos pode ter. Em casos mais extremos, um sistema de avisos de emergência oleado, com alertas atempados, pode ser decisivo.

Por isso, Elon Musk quer que o serviço da Starlink para telemóveis seja gratuito em caso de emergências. Por via dele, será possível "enviar alertas de emergência a todos os utilizadores wireless em zonas sem rede, mesmo que eles não tenham aderido ao serviço baseado em satélite, incluindo clientes que não sejam da T-Mobile".

Não podemos ter uma situação em que alguém morre porque se esqueceu ou não pôde pagar.

Disse o diretor-executivo da SpaceX, na terça-feira, por via do X, acrescentando que a medida é global, mas "sujeita à aprovação dos governos dos países".

Como é já habitual, as trocas de publicações no X não entregaram muitos pormenores. No entanto, o serviço de emergência para "todos os que estiverem em perigo" oferecido pela Starlink poderá ser semelhante ao recurso disponível, por exemplo, no Android.

Esta ambição de Elon Musk chega enquanto a SpaceX pede à Federal Communications Commission (FCC) dos Estados Unidos que a deixe operar comercialmente a sua tecnologia Starlink "Direct to Cell", mesmo perante a oposição de operadoras rivais, incluindo a AT&T e a Verizon.

Para reforçar o seu caso, a SpaceX defendeu, junto da FCC, que a tecnologia Starlink promete beneficiar todos os consumidores, globalmente, uma vez que permitirá o envio de alertas de emergência a todos os utilizadores, mesmo que não tenham aderido ao serviço.