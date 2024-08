smart #5 previsto para 2025 na Europa: bateria promissora, mas preços são uma incógnita

O novo #5 marca a estreia da smart no segmento das médias dimensões, um SUV totalmente elétrico com uma arquitetura elétrica de 800 volts que irá competir no mesmo segmento que o Tesla Model Y. Este modelo deverá chegar à Europa em 2025, mas os preços são, ainda, uma incógnita.

Apresentado pela primeira vez como um conceito no salão automóvel de Pequim, em abril, o smart #5 (hashtag 5) estará à venda na Ásia no outono deste ano e será lançado na Europa na primavera de 2025, com entregas previstas para o verão, segundo a marca.

O #5 vai estrear-se em duas versões: a edição Summit, focada no todo-o-terreno, com tração integral, e a Premium+, com tração traseira. A futura linha #5 incluirá uma edição Brabus de alto desempenho e um modelo básico menos dispendioso com menor autonomia, conforme avançado pelo Automotive News Europe.

Este #5 é o terceiro novo modelo da smart, desde que se tornou uma joint venture do Grupo Mercedes-Benz e Geely, em 2020. Anteriormente focada em carros urbanos sob propriedade exclusiva da Mercedes, a marca terá três veículos elétricos no seu portfólio, o pequeno #1, o compacto #3 e o #5.

À semelhança dos modelos #1 e #3, este #5 baseia-se na plataforma Geely SEA. De acordo com a smart, terá uma arquitetura elétrica de 800 volts e, inicialmente, uma bateria de 100 quilowatts-hora. Esta demorará 15 minutos a carregar até 80% a partir de 10%, e assegurará uma autonomia anunciada de 740 km - o alcance para a Europa não é, ainda, conhecido.

Mais detalhes sobre o smart #5 4705 mm de comprimento e uma distância entre eixos de 2900 mm;

Bagageira dianteira de 72 litros;

Bagageira traseira de até 1530 litros;

Três ecrãs no painel de instrumentos: um painel de instrumentos de 10,3 polegadas e dois ecrãs de 13 polegadas dispostos lado a lado;

Um ecrã de realidade aumentada de 25,6 polegadas.

Segundo a smart, o modelo #5 poderá interessar aos proprietários dos carros citadinos da marca, muitos dos quais têm um SUV de tamanho médio como segundo carro.

Além do Tesla Model Y, o carro mais vendido na Europa no ano passado, o #5 terá de enfrentar modelos como o Skoda Enyaq, o Kia EV6, o Toyota bZ4X e versões inferiores de modelos premium como o Audi Q3 E-Tron.

Preço do smart #5

Apesar de ter sido desenhado na Alemanha, pela Mercedes, o #5 foi construído na China, pelo que o preço do #5 e os países onde será vendido podem depender das taxas finais a serem impostas pela União Europeia (UE) aos carros elétricos importados da China, segundo a fabricante.

De acordo com os regulamentos provisórios, os carros elétricos da smart estão sujeitos a uma taxa adicional de 19,9%, além dos atuais direitos aduaneiros de 10% sobre as importações chinesas.