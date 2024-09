Elon Musk desafia Alexandre de Moraes e traz o X de volta ao Brasil

Elon Musk está numa guerra aberta no Brasil. O dono do X viu a rede social ser barrada e esta não tem autorização para funcionar no país. No seu jeito bem desafiador, Elon Musk trouxe uma alteração técnica ao X e este voltou. Curiosamente, torna-se agora muito mais difícil barrar a rede social no Brasil.

O X está de volta ao Brasil

As trocas de palavras entre Elon Musk e Alexandre de Moraes culminaram no bloqueio do X no Brasil. Uma ordem judicial trouxe o fim temporário desta rede social, com promessa de multas para os utilizadores que furarem o bloqueio.

Agora, e numa atitude desafiadora, Elon Musk mandou aplicar uma alteração no X, que tornou esta rede social novamente acessível. De forma simples contornou todos os bloqueios que estavam aplicados e muitos utilizadores estão novamente a poder usar o X.

A alteração, que ainda não se sabe se foi criada para contornar o bloqueio, é já usada por muitos serviços na Internet. Falamos dos serviços da Cloudflaire, e em concreto o seu reverse proxy. Este é usado para proteger aplicações e sites contra ataques.

Elon Musk desafia Alexandre de Moraes

Este serviço funciona como um intermediário que gere o tráfego da Internet entre os utilizadores e o servidor de um site. Não só melhora a segurança e a velocidade do site, mas também permite mascarar o IP real do servidor, mostrando apenas o IP do proxy.

A solução para voltar a bloquear o X no Brasil é o impedir o funcionamento dos serviços da Cloudflaire. Apesar de possível, e dada a natura do reverse proxy, isso acabaria por bloquear também um conjunto extenso de serviços válidos e que muitas vezes são essenciais.

Não se sabe ainda se esta mudança foi criada de forma direta para contornar o bloqueio aplicado ao X no Brasil, mas a verdade é que está a conseguir. Não é algo que fosse anormal ou até inesperado de Elon Musk, que assim parece ter conseguido virar mais uma página nesta sua guerra contra Alexandre de Moraes