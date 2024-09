Google Maps tem novidade no Android Auto para ser mais simples de usar

As novidades não param de chegar ao Google Maps, nas suas muitas versões e plataformas suportadas. Uma nova acaba de surgir e torna este serviço ainda mais simples de usar no Android Auto. Esta nova funcionalidade evitará ter de iniciar um novo percurso em viagens com várias paragens até chegar ao destino.

Um novo botão no Google Maps

Quem usa o Google Maps no Android Auto certamente que já se deparou com uma das limitações desta app. Numa viagem com vários pontos de passagem o utilizador é obrigado a é iniciar uma nova viagem para cada um dos pontos, ao contrário da versão para smartphones, onde pode adicionar pontos de passagem ou de paragem.

Isso muda agora no Google Maps na sua versão dedicada ao Android Auto com a inclusão do novo botão "adicionar uma paragem". Isto traz uma nova experiência e está já disponível na mais recente atualização desta app. Curiosamente, esta chegou de forma silenciosa e sem qualquer anúncio por parte da Google.

A partir de agora, e quando seleciona um novo destino no Google Maps, terá presente na interface o novo botão "adicionar uma paragem". Este surge bem visível por baixo dos detalhes do destino, tal como já pode ser visto. A disponibilidade desta novidade pode ser confirmada a partir das últimas atualizações e não está ligada à versão 12.9 do Android Auto.

Criar uma paragem no Android Auto

A possibilidade de adicionar uma paragem no Android Auto está disponível no Google Maps através do uso de comando de voz. No entanto, e como costuma acontecer, nem todos os condutores os conhecem, o que pode levar a que possa passar despercebido.

O botão surge ao criar o percurso, no momento em que o carro deveria estar ainda parado. Esta é uma melhoria substancial e importante. Significa que traz uma melhor experiência para planear adequadamente as viagens, com as paragens que se pretende fazer antes de chegar ao destino.

No final, esta melhoria traz uma experiência de utilização onde o condutor ou o utilizador ficam a ganhar. Já deveria estar presente há mais tempo, para agilizar e tornar mais simples este processo. A atualização já está disponível no Android Auto após atualizar o Google Maps, algo que acontece normalmente de forma automática.