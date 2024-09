Xiaomi ultrapassa Apple e é a segunda marca que mais vende smartphones

Depois de vermos por vários anos a Samsung e a Apple lutarem pelo domínio do mercado dos smartphones, um novo player chegou para as combater. A Xiaomi conquistou uma posição de destaque e é cada vez mais uma marca a ter em conta. A prova disso chega agora, com a conquista do lugar da Apple: a segunda posição da tabela de vendas de smartphones.

Xiaomi volta a ultrapassar a Apple

A Xiaomi foi a segunda marca que mais telemóveis vendeu em todo o mundo no passado mês de agosto. Esta informação surge no último relatório da Counterpoint Research. A empresa chinesa conseguiu ultrapassar a Apple pela primeira vez desde agosto de 2021, graças a um crescimento das vendas de 22% relativamente ao ano anterior.

Embora as vendas de smartphones da Xiaomi tenham permanecido estáveis ​​ao longo do mês de agosto, a marca conseguiu crescer de uma forma indireta. Uma queda acentuada nas vendas de iPhones serviu de impulso para a empresa consolidar a sua segunda posição no mercado.

Os analistas acreditam que a decisão da Xiaomi de mudar a sua estratégia de produtos foi fundamental, tendo ajudado a empresa a alcançar esta segunda posição. Da mesma forma, a sua cada vez mais forte incursão no segmento premium, com os modelos das séries MIX e Ultra, também tem servido para reforçar o seu desempenho.

É a segunda marca que mais vende smartphones

Esta é uma ótima notícia para a Xiaomi, que continua a colher bons resultados ao longo de 2024. Há poucas semanas, durante a apresentação dos seus dados financeiros correspondentes ao segundo trimestre do ano, deixou claro que o negócio dos smartphones está a crescer.

A Xiaomi relatou que atingiu um total de 42,2 milhões de smartphones vendidos no segundo trimestre, ou seja, mais 28,1% face ao período homólogo. Assim, fica claro que este crescimento irá acontecer e a marca ficará mais forte e poderá cimentar a sua posição à frente da Apple.

Com o lançamento no mercado dos novos iPhone 16 e iPhone 16 Pro, é provável que a Xiaomi regresse temporariamente à terceira posição. Isso deverá acontecer ao longo do mês de setembro. No entanto, a empresa chinesa já tem planos para continuar a crescer. Deverá lançar dois novos flagships a um preço razoável: os Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro.