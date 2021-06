Comissão Europeia investigará o negócio publicitário da Google

A Comissão Europeia confirmou uma investigação formal sobre o negócio publicitário da Google. Enquanto gigante das pesquisas, a Google reúne em si um sem número de conteúdos e, também, uma incontável quantidade de publicidade.

Nesse sentido, a Comissão Europeia quer saber se a Google favoreceu os seus serviços de publicidade em detrimento dos da concorrência.

A Google é um dos gigante da Internet e recolhe dados, de forma a entregar publicidade direcionada. Posteriormente, vende espaços publicitário e atua como intermediário entre as plataformas e os utilizadores, ou potenciais clientes.

De acordo com a Forbes, a gigante das pesquisas ganhou 147 mil milhões de dólares em receitas publicitárias, no ano passado. Esta que representa a maior receita publicitária para uma única empresa no mundo.

Comissão Europeia investiga a Google

Os reguladores da União Europeia consideram que a Google está presente em quase todos os níveis da cadeia de fornecimento da rede de publicidade. Por isso, desencadeou uma investigação formal, de forma a perceber se a Google favoreceu abusivamente os seus serviços de publicidade em detrimento dos da concorrência.

Ora, pretendem perceber se a Google aproveitou a sua posição para limitar a concorrência. Ou seja, restringir o acesso aos dados dos utilizadores para fins publicitários, reservando-os para uso próprio. Conforme adiantou a Reuters, esta medida poderia levar a uma das maiores multas da história por práticas ilegais no mercado publicitário.

De acordo com um relatório da Bloomberg, esta é a primeira vez que a Comissão Europeia examina profundamente o negócio de publicidade da Google, desde os parâmetros para entrega de anúncios, à fixação de preços.

As decisões da Comissão Europeia poderão forçar a Google a alterar a forma como executa a publicidade. Para já, a gigante das pesquisas mostra-se disponível para cooperar com a Comissão Europeia, estando disposta a responder e esclarecer qualquer questão e qualquer equívoco.