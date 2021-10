Amazon vai investir milhares de milhões de dólares para prevenir a escassez do Natal

Apesar de faltarem ainda algumas semanas, o Natal já é tema e as empresas já se estão a preparar para a usual euforia. Nesse sentido, a Amazon vai investir milhares de milhões de dólares para prevenir a escassez do período que antecede a época festiva.

Essa carência está associada a mão de obra e à cadeia de abastecimento no período que antecede o Natal.

A Amazon deu a conhecer que vai investir vários milhares de milhões de dólares para gerir a escassez de mão de obra e as questões da cadeia de abastecimento durante o período que antecede o Natal. Esta tática, que pretende prevenir uma falha no fornecimento de bens pela retalhista, servirá para garantir o “que for preciso” para minimizar o impacto nos clientes e vendedores.

De acordo com Andy Jassy, CEO da Amazon, a empresa espera “incorrer em vários milhares de milhões de dólares de custos adicionais”, por forma a gerir a “escassez de mão-de-obra, aumento dos custos salariais, questões globais da cadeia de fornecimento, e aumento dos custos de estregas e expedição”.

Apesar de ser uma ação “cara para nós a curto prazo”, Jassy garantiu que “é a prioridade certa para os nossos clientes e parceiros”.

Os problemas associados às cadeias de abastecimento não são uma realidade apenas para a Amazon. Afinal, empresas de todo o mundo têm conhecido carências e dificuldades nesse sentido. Por exemplo, a escassez global de chips está a causar significativos atrasos nas linhas de fabrico de vários produtos – como carros, máquinas de lavar e smartphones –, estando a oferta a ficar aquém da procura.

Além disso, também a escassez de mão de obra prejudica a eficiência das grandes empresas. No Reino Unido, a Amazon tenciona contratar cerca de 20.000 novos e temporários funcionários, especificamente para o período que antecede o Natal, prevenindo o problema recorrente em anos anteriores.