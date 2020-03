Por vivermos a atual situação dramática relacionada com o COVID-19, as compras feitas pela Internet têm sido privilegiadas. No entanto, devido ao abrupto aumento de encomendas online, a Amazon foi ‘obrigada’ a contratar mais 100 mil trabalhadores.

Para além disso, a empresa também aumentou os salários.

Estamos em fase de alerta e emergência por todo o Mundo devido ao Coronavírus. É pedido às pessoas que façam quarentena, de modo a ficarem em casa e se protegerem a si e a todos os outros.

Por esse facto, registou-se um aumento significativo de compras feitas online.

Amazon contrata mais mil funcionários e aumenta os salários

Nesta segunda-feira, a empresa americana de entregas anunciou que irá aumentar os salários dos seus funcionários. Ao mesmo tempo, a Amazon indica ainda que vai contratar 100 mil novos funcionários nos Estados Unidos.

Estas medidas surgem no seguimento do aumento de encomendas recebidas, devido às pessoas estarem em casa por causa do COVID-19.

Segundo afirmou Dave Clark, vice-presidente de Operações Gerais da Amazon:

Obter um item prioritário à sua porta é vital, pois hoje as comunidades fazem distanciamento social, principalmente com idosos e outras pessoas com problemas de saúde subjacentes.

Relativamente a números, a empresa estima um investimento de US$ 350 milhões, aproximadamente 318 milhões de euros, para conseguir aumentar os salários dos funcionários de vários setores, localizados na América do Norte e na Europa.

Clark adianta ainda que:

Estamos a ter um aumento significativo de encomendas, o que significa que a nossa necessidade de mão de obra não tem precedentes para esta época do ano. Muitas pessoas foram afetadas economicamente, pois os empregos nas áreas como recepção e entretenimento público, restaurantes e viagens perdem-se ou são negligenciados no meio desta crise.

Desta forma, para dar resposta aos pedidos, a Amazon vai contratar mais de 100 mil pessoas, a tempo parcial ou inteiro.

Os interessados devem aceder a este link.

