Apple domina na lista dos “100 melhores designs” da Fortune

A Apple sempre dedicou muita da sua atenção ao pormenor, ao aspeto, à usabilidade para conseguir um design distinto. Nesse sentido, os seus produtos ao longo das décadas arrecadaram alguns dos mais notáveis prémios de design. Agora, na lista dos “100 melhores designs” da revista Fortune, a empresa de Cupertino volta a destacar-se.

A Apple conseguiu oito lugares no que toca ao ranking de “Melhores designs dos tempos modernos”. A lista enumera 100 produtos que tornaram as nossas vidas mais simples, melhores e mais elegantes, de acordo com a revista.

iPhone ocupa lugar de destaque no design moderno

O primeiro lugar da lista foi para o iPhone. Segundo a Fortune, esta escolha sem surpresas veio em primeiro lugar porque “transformou a comunicação humana”. A título de exemplo, a Apple vendeu 44,8 milhões de unidades em todo o mundo em 2019. Embora não supere as vendas globais do Android, a Apple continuou a ser definida por arrastar as fronteiras do design. Política que a empresa segue para dar prioridade tanto ao estilo quanto à experiência do utilizador.

Apesar de a lista ter outras fantásticas marcas, a Apple ainda lá conseguiu colocar produtos e serviços tais como Apple Macintosh, MacBook Pro, iPod, App Store, iOS, Apple Watch e Apple Pay.

Estas escolhas de design, embora não sejam o conjunto completo da Apple, incluem os seus principais produtos. Assim, a sua inclusão é uma prova do sucesso da Apple, uma vez que cada um por direito próprio é considerado como tendo tornado as nossas vidas “mais simples e melhores”.

100 produtos e serviços mundanos que se destacam não só pelo design

Numa referência rápida deixamos aqui alguns e a posição que ocupam:

1. iPhone – Designed by Apple, 2007

2. Macintosh – Designed by Apple, 1984

3. Google Search Engine – Designed by Google, 1997

5. Sony Walkman TPS-L2 – Designed by Norio Ohga, 1979

7. Uber Rideshare – Designed by Uber, 2009

9. Lego Building Blocks – Designed by Lego + Hilary Fisher Page, 1939

10. iPod – Designed by Apple (Jonathan Ive), 2001

11. Google Maps – Designed by Where 2 Technologies, 2005

12. Apollo 11 Mission – Designed by NASA, 1969

14. MacBook Pro – Designed by Apple (Jonathan Ive), 2006

16. Boeing 747 – Designed by Joe Sutter + Boeing Team, 1970

17. Polaroid SX-70 – Designed by James Gilbert Baker + Edwin Herbert Land, 1972

18. Model S Sedan – Designed by Tesla (Franz von Holzhausen), 2012

19. Nokia 3210 – Designed by Alastair Curtis, 1999

22. App Store – Designed by Apple, 2008

23. Spotify – Designed by Spotify, 2006

29. iOS – Designed by Apple, 2007

34. Skype – Designed by Skype, 2003

40. Facebook – Designed by Facebook, 2003

44. Super Mario Bros. – Designed by Nintendo (Shigeru Miyamoto), 1985

46. Apple Watch – Designed by Apple, 2015

49. Volkswagen Beetle – Designed by Ferdinand Porsche, 1938

50. Microsoft Office – Designed by Microsoft, 1990

54. Raspberry Pi – Designed by Raspberry Pi Foundation, 2012

58. Leica M3 – Designed by Ernst Leitz, 1954

59. Olivetti Lettera 32 Typewriter – Designed by Marcello Nizzoli, 1963

63. Braun Calculator – Designed by Braun (Dieter Rams + Dietrich Lubs), 1987

64. Apple Pay – Designed by Apple, 2014

67. Pokémon – Designed by Satoshi Tajiri, 1989

74. Netscape Browser – Designed by AOL, 2005

86. Unix OS – Designed by Bell Labs (Ken Thompson + Dennis Ritchie), 1970

90. Bitcoin – Designed by Satoshi Nakamoto, 2009

92. Porsche 911 – Designed by Ferdinand Porsche, 1963

96. IBM Logo – Designed by Paul Rand, 1956

Do Boeing 747, passando pela Pesquisa Google e acabando na Tupperware

Esta nossa pequena escolha, retrata bem como muitos produtos e marcas foram importantes quer no aspeto que apresentaram, quer pelo que significaram para a humanidade.

Conforme podem ver, nem tudo na lista gira em torno da tecnologia. Existem as inclusões como o Boeing 747 e o Nokia 3210, mas também pequenas surpresas, desde as não tecnológicas como o tampão, até aos quase mundanos produtos Tupperware.

A nossa sugestão é que leiam um pouco sobre cada um dos 100 produtos escolhidos, percebam o seu impacto e história. Nesse sentido, irão perceber que grande parte deles foram muito importantes para o que fazemos hoje, seja trabalho ou entretenimento.

São obras de arte do design que por vezes nem prestamos a devida atenção. Surpreendentemente passam-nos despercebidos pela trivialidade com que os usamos, mas são marcos na história da humanidade.

100 melhores designs