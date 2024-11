Altice diz que MEO tem “trunfo” para combater DIGI

A DIGI entrou muito forte no mercado português e a concorrência reagiu com mudança de tarifários. No caso da MEO, e com a UZO já com novos preços, acredita-se que o trunfo é outro para combater a operadora romena.

MEO tem muitos ativos muito fortes

Recentemente a CEO da MEO, Ana Figueiredo, comentou a chegada da DIGI ao nosso país. Relativamente aos preços baixos da DIGI, Ana Figueiredo defendeu que em alguns pontos não se está "a comparar maçãs com maçãs". A CEO da MEO rejeitou ainda que o preço das telecomunicações em Portugal seja superior à média europeia, como os números da Anacom, com base nos dados do Eurostat, chegaram a apontar. Sber mais aqui.

Agora foi o administrador financeiro do grupo Altice, Malo Corbin, que veio referir que "A operação em Portugal tem ativos muito fortes para combater o novo entrante".

Segundo revela o Jornal de Negócios, Malo Corbin, confirmou que a concorrência da Altice Portugal com a DIGI será feita através da submarca "low cost". "Vamos utilizar a Uzo para combater o novo entrante", explicou, destacando que a MEO tem "diferenciadores chave importantes que marcam o caminho no mercado português". De seguida, apontou alguns exemplos como a "qualidade da rede", a oferta do segmento de energia e a "larga oferta de conteúdos de televisão".